Галатасарай хочет купить Пепе

Турецкие СМИ сообщают, что спортивный директор «Галатасарая» Ченк Эргюн приезжал в Мадрид для того, чтобы провести переговоры с центральным защитником Королевского клуба Пепе. Стамбульский клуб, якобы, выходил на представителя 34-летнего португальского защитника и даже предлагал Пепе зарплату в 5 миллионов евро чистыми в год.

Турецкая пресса утверждает, что «Галатасарай» предлагал португальцу двухлетний контракт еще в начале апреля, а сам игрок, несмотря на наличие интереса со стороны «Ювентуса» и ряда китайских клубов, продемонстрировал определенную заинтересованность в предложении из Стамбула.

Нынешний, уже десятый для Пепе сезон в составе «Реала» пока трудно назвать удачным для португальца, поскольку он в общей сложности провел на поле всего 1460 минут игрового времени. Сам футболист не скрывает, что хотел бы продолжить выступать за Королевский клуб, однако руководство «Мадрида» готово предложить ему новый контракт лишь на год, в то время как Пепе рассчитывает на двухлетнее соглашение.