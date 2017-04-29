Шахтер U-21 с минимальным счетом обыграл Карпаты

В 27-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал львовские «Карпаты».
Чемпионат U21. 27-й тур.
29 апреля 2017 года. Счастливое. «Княжа Арена». 250 зрителей. +22 градуса.
«Шахтер» U21 (Донецк) – «Карпаты» U21 (Львов) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Топалов (60)
«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев (Грачев, 79), Бондарь, Качараба, Корниенко (Масалов, 77), Танковский, Глущук (Глагола, 90+1), Пихаленок (к), Борячук, Арабидзе (Игнатенко, 70), Топалов
Запасные: Гриценко, Яловенко, Коробенко
Главный тренер: Валерий Кривенцов
«Карпаты»: Пидкивка, Виздрик (Бусько, 30), Сеница (к), Паз, Лебеденко, Стасишин, Толочко (Малашевский, 73), Лебедь, Войтович, Саламаха (дос Сантос, 54), Карпенко (Заикин, 63)
Запасные: Силецкий, Скотаренко, Полюганич
Старший тренер: Александр Чижевский
Предупреждения: Арабидзе (28), Паз (31), Танковский (53)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Источник — ФК Шахтер
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