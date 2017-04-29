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Шахтер U-21 с минимальным счетом обыграл Карпаты

Победу «горнякам» принес результативный удар Топалова

  • 29.04.2017 14:14
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  • 1 комментария
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shakhtar.com. Шахтер U21 - Карпаты U21
© shakhtar.com. Шахтер U21 - Карпаты U21

В 27-м туре молодежного первенства «Шахтер» принимал львовские «Карпаты».

Чемпионат U21. 27-й тур.

29 апреля 2017 года. Счастливое. «Княжа Арена». 250 зрителей. +22 градуса.

«Шахтер» U21 (Донецк) – «Карпаты» U21 (Львов) – 1:0 (0:0)
 
Гол: 1:0 Топалов (60)

«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев (Грачев, 79), Бондарь, Качараба, Корниенко (Масалов, 77), Танковский, Глущук (Глагола, 90+1), Пихаленок (к), Борячук, Арабидзе (Игнатенко, 70), Топалов

Запасные: Гриценко, Яловенко, Коробенко

Главный тренер: Валерий Кривенцов

«Карпаты»: Пидкивка, Виздрик (Бусько, 30), Сеница (к), Паз, Лебеденко, Стасишин, Толочко (Малашевский, 73), Лебедь, Войтович, Саламаха (дос Сантос, 54), Карпенко (Заикин, 63)

Запасные: Силецкий, Скотаренко, Полюганич

Старший тренер: Александр Чижевский

Предупреждения: Арабидзе (28), Паз (31), Танковский (53)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

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Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 29.04.2017 14:42
    0
    але чемпіоном буде Динамо!
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