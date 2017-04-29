Андрей ЛУНИН: «У меня нет никаких предложений»

18-летний голкипер Днепра Андрей ЛУНИН своей уверенной игрой заставил говорить о себе и болельщиков, и специалистов. Неудивительно, что стала появляться информация об интересе к Андрею различных футбольных клубов, среди которых есть и настоящие гранды. Так журналист КОМАНДЫ1 связался с вратарём и попросил Андрея прокомментировать информацию, согласно которой он может уже в ближайшее время перейти в один из топовых клубов.



— Андрей, тебя давно сватают в Шахтер, а теперь и в Реал. Как ты у этому относишься?



— Совершенно спокойно. Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с Волынью.



— По поводу интереса других клубов тебе наверняка известно больше, чем нам. Не так ли?



— Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.



— В твои планы входит уход из Днепра уже в ближайшее время?



— Не входит. У меня нет никаких предложений.



— Андрей Лунин имеет своего агента?



— У меня нет агента. Мой главный менеджер — это мой папа…