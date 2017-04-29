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Андрей ЛУНИН: «У меня нет никаких предложений»

У голкипера «Днепра» нет агента, и он пока не собирается никуда уходить

  • 29.04.2017 13:57
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tp://fc-dnipro.com.ua. Андрей Лунин
© tp://fc-dnipro.com.ua. Андрей Лунин

18-летний голкипер Днепра Андрей ЛУНИН своей уверенной игрой заставил говорить о себе и болельщиков, и специалистов. Неудивительно, что стала появляться информация об интересе к Андрею различных футбольных клубов, среди которых есть и настоящие гранды. Так журналист КОМАНДЫ1 связался с вратарём и попросил Андрея прокомментировать информацию, согласно которой он может уже в ближайшее время перейти в один из топовых клубов.

— Андрей, тебя давно сватают в Шахтер, а теперь и в Реал. Как ты у этому относишься?

— Совершенно спокойно. Я не забиваю себе голову подобными разговорами. Сейчас вот готовлюсь к матчу с Волынью.

— По поводу интереса других клубов тебе наверняка известно больше, чем нам. Не так ли?

— Нет, это не так. Я знаю то же, что и вы. То, что пишут в СМИ.

— В твои планы входит уход из Днепра уже в ближайшее время?

— Не входит. У меня нет никаких предложений.

— Андрей Лунин имеет своего агента?

— У меня нет агента. Мой главный менеджер — это мой папа…

Источник — zbirna.com

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