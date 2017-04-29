Ворскла vs Сталь: последние новости перед игрой

Традиционное для игрового дня предматчевое совещание состоялось в пресс-центре стадиона «Ворскла» им. Алексея Бутовского.



Рассмотрев вопросы безопасности, согласовав финальный отсчет, которому обе команды должны будут следовать до стартового свистка арбитра, также утвердили сочетание цветов игровой формы. «Ворскла» на правах хозяев выбрала полностью белоснежный комплект для полевых футболистов, сочного лимонного цвета – одежда вратаря. Гости из Каменского сыграют в темно-синем, в то время как их страж ворот облачится в ярко-малиновый цвет.

Встреча 27-го тура Лиги Пари-Матч «Ворскла» (Полтава) - «Сталь» (Каменское) начнется сегодня в 17:00.