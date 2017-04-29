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Сьогодні - Всеукраїнський день футболу

25 років тому національна збірна України провела прем’єрний матч

  • 29.04.2017 13:32
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amsport.com.ua
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29 квітня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України

25 років тому, 29 квітня 1992-го, національна збірна України провела прем’єрний матч. Зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершалися поразкою наших — 1:3. Першим бомбардиром національної команди став нападник «Чорноморця» Іван Гецько, який на 90 хвилині «розмочив» рахунок.

Відтоді дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу. Вона нагадує історичне минуле й той шлях, який пройшов футбол України за чверть століття.

Вітаємо вітчизняних любителів гри №1 і бажаємо присвятити їй цей день - пограти у футбол та сходити на стадіон!

Источник — ФПЛ

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