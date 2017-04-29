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Роман САНЖАР: «Борьба только начинается»

Главный тренер «Олимпика» считает, что у каждой команды есть шанс попасть в еврокубки

  • 29.04.2017 12:36
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pfcstal.com, Роман Санжар
© pfcstal.com, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Зари». 

 - У нас еще много матчей, поэтому стараемся не зацикливаться на плохом. Турнирная таблица показывает, что борьба только начинается, у каждой команды есть шанс попасть в еврокубки. Поэтому мы работаем.

Безусловно, неприятно проигрывать из-за чьих-то ошибок. Но уже ничего не изменить, будем готовиться к следующей игре. Постараемся сделать так, чтобы решающий игровой эпизод закончился в нашу пользу.

 

Источник — ТК Футбол

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