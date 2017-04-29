Роман САНЖАР: «Борьба только начинается»

Главный тренер «Олимпика» дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Зари».
- У нас еще много матчей, поэтому стараемся не зацикливаться на плохом. Турнирная таблица показывает, что борьба только начинается, у каждой команды есть шанс попасть в еврокубки. Поэтому мы работаем.
Безусловно, неприятно проигрывать из-за чьих-то ошибок. Но уже ничего не изменить, будем готовиться к следующей игре. Постараемся сделать так, чтобы решающий игровой эпизод закончился в нашу пользу.
Источник — ТК Футбол
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