ВИДЕО: 3 голевые от Роналдиньо в матче легенд «Барселоны» и «Реала»

Роналдиньо дважды ассистировал Людовику Жюли и один раз Симау Саброзе. У легенд «Реала» отличились Фернандо Санс и Хави Герреро.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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Роналдиньо дважды ассистировал Людовику Жюли и один раз Симау Саброзе. У легенд «Реала» отличились Фернандо Санс и Хави Герреро.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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