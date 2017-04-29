ВИДЕО: 3 голевые от Роналдиньо в матче легенд «Барселоны» и «Реала»

Его можно было поздравлять ещё перед новым годом

В Лондоне сегодня, 29 апреля, пройдет бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Энтони...

Ну значит я слепой, раз видел всегда полупустые трибуны.И если 2.5 тысячи человек для 4 миллионно...

setassa, 29.04.2017 11:25 Не надо вводить людей в заблуждение или просто нести чушь. Да, в СеСеСе...

да не было пустых трибун! на всех пред.матчах сборной минимум 5тыс человек было. На остальных мат...