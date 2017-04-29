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ВИДЕО: 3 голевые от Роналдиньо в матче легенд «Барселоны» и «Реала»

Матч закончился со счетом 3-2

  • 29.04.2017 11:54
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Роналдиньо дважды ассистировал Людовику Жюли и один раз Симау Саброзе. У легенд «Реала» отличились Фернандо Санс и Хави Герреро.

 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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