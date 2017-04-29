Иван ГЕЦКО: «Был зол на Прокопенко»

За годы независимости в официальных матчах в составе сборной Украины голами отметились 67 футболистов. Чаще всего это делал Андрей Шевченко, поразивший ворота соперников 48 раз. Ну а первый, а значит — исторический мяч 29 апреля 1992 года в Ужгороде записал в свой актив гренадер одесского Черноморца Иван Гецко.

— Если откровенно, то сейчас не помню, что мне говорил главный тренер сборной Виктор Прокопенко, выпуская на замену в середине второго тайма, — спустя 25 лет вспоминает Иван Михайлович. — Дело в том, что я был зол на наставника, поскольку считал, что должен был начинать матч в стартовом составе. Тем более что, хоть я и родился в тогда еще Днепропетровске, но мое становление как футболиста проходило в Ужгороде, и на трибунах было много болельщиков, которые пришли поддержать именно меня. А тут еще, как назло, из-за отсутствия надлежащей подготовки мы уступали довольно серьезному сопернику во многих компонентах, так что даже не хотелось выходить на замену, чтобы не позориться.

Поэтому когда мне сказали разминаться, то я долго поправлял амуницию, только чтобы не светиться перед зрителями. Конечно, я был тогда не прав, ведь прежде всего рулевой отвечает за результат, хотя мне кажется, что появись я на поле раньше, мы бы проиграли с более почетным счетом. Ведь, припоминается, уже через несколько минут я оказался на убойной позиции, но, к сожалению, промахнулся.

Сейчас даже и не припомню, кто тогда заработал штрафной. У нас в Черноморце за стандарты отвечали Юрий Никифоров, у которого был мощный удар, и я. И поскольку Никифоров задержался в центре поля, то исполнять приговор пришлось мне. И гол действительно получился на загляденье: метров с 25-ти я пробил над стенкой, и мяч вонзился в девятку.