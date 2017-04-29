Владис-Эммерсон Иллой-Айет:
- Не понимаю, что происходит с нашей реализацией, нам стало трудно забивать. Я защитник, поэтому об этом должным больше задуматься нападающие. Расстраивает, что не можем никак забить.
Андрей Богданов:
- Хочется уже победить. Ранее и соперники были достойные, и так матч сложился в Александрии, где была ошибка судьи. Нужно двигаться дальше и смотреть в будущее. Надеемся, что нам удастся исправить положение.
Источник — ТК Футбол
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