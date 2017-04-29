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Андрей БОГДАНОВ: «Хочется уже победить»

Игроки «Олимпика» поделились ожиданиями от матча против «Зари»

  • 29.04.2017 10:52
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olimpik.com.ua. Андрей Богданов
© olimpik.com.ua. Андрей Богданов

Владис-Эммерсон Иллой-Айет:

 - Не понимаю, что происходит с нашей реализацией, нам стало трудно забивать. Я защитник, поэтому об этом должным больше задуматься нападающие. Расстраивает, что не можем никак забить.

Андрей Богданов:

 - Хочется уже победить. Ранее и соперники были достойные, и так матч сложился в Александрии, где была ошибка судьи. Нужно двигаться дальше и смотреть в будущее. Надеемся, что нам удастся исправить положение.

 

Источник — ТК Футбол

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