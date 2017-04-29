Владимир ШАРАН: «Против Шахтера сыграем по новой тактической схеме»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в Харькове и рассказал о планах сыграть с горняками в 3 защитника:

- Главное – физическая готовность «Александрии». Она сейчас у нас находится на хорошем уровне. Я вижу это по ребятам, по тренировкам. Почему? Потому что мы выиграли, это главное, в матче с «Олимпиком». Ребята где-то отошли от предыдущих поражений. Думаю, что с «Шахтером» выйдет тот состав, который играл против «Динамо». Это сильнейший состав.

Конечно, будем настраиваться на позитивный результат. Насколько хватит футболистов... Потому что скорости совершенно другие. В таком составе мы так еще не играли. И по тактической схеме мы ни разу не играли, по которой будем играть против «Шахтера» в Харькове.

Напомним, матч «Шахтер» - «Александрия» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 30 апреля. Билеты уже в продаже в кассах стадиона и онлайн на сайте «горняков».