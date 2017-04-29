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Ризван АБЛИТАРОВ: «Бабич не навязывает свою точку зрения»

Защитник «Черноморца» рассказал про атмосферу внутри команды

  • 29.04.2017 09:57
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chernomorets.odessa.ua. Ризван Аблитаров
© chernomorets.odessa.ua. Ризван Аблитаров

Защитник «Черноморца» Ризван Аблитаров рассказал о предстоящем матче с «Динамо».

— В Одессе все хорошо – в Черноморце собран очень молодой коллектив, здесь прекрасная обстановка внутри команды. Еще играя за Оболонь-Бровар, я следил за Черноморцем —  мне нравился молодой азарт этой команды. Тут все футболисты по-хорошему злые и дерзкие. Получилось так, что я в коллективе самый старший, но это совершенно не чувствуется — мне здесь максимально комфортно. А в игровом плане и в тренировочной работе Сан Саныч (главный тренер Александр Бабич – прим. авт..) и Александр Анатольевич (помощник Бабича Александр Грановский. – прим. авт.) постоянно пытаются в чем-то мне помочь, все поясняют и рассказывают. В игровых аспектах мне еще надо добавлять и приспосабливаться к определенным нюансам. 

— То, что Бабич сам был центральным защитником, как-то сказывается в его работе?

— Конечно. Он уделяет повышенное внимание действиям обороны. Лично мне очень интересно с ним общаться, также дает знать о себе его огромный опыт. Мне интересна точка зрения Бабича, но он не навязывает ее. Сан Саныч хочет, чтобы игроки сами мыслили на поле и принимали самостоятельные решения. На занятиях по теории он часто спрашивает нас о том, как бы мы поступили в той или иной ситуации, что делали. Шаблонов и навязчивости с его стороны никаких нет. Он просто хочет понять, как мы мыслим, что у нас в голове.

А вот помощник Бабича – Александр Грановский – в этом плане более жесткий, это тоже хорошо. Иногда встряски необходимы, и тогда должны быть жесткие указания и требования. Я уже поиграл достаточно, мне есть с чем сравнивать, поэтому знаю, что говорю.

 

 

Источник — Sportarena

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