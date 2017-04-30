Динамо на Олимпийском уверенно разгромило Черноморец

К очному противостоянию команды подходили в определенной степени равнозначными фаворитами. «Черноморец», который по причине известной эпопеи с одесским газоном был в этот вечер номинальным хозяином «Олимпийского», с начала второго этапа чемпионата не потерпел ни единого поражения. Команда Александра Бабича остановила беспроигрышную серию «Шахтера». А на фоне неудачной полосы «Зари» еще и остается в числе реальных претендентов на «бронзу». Перед «Динамо» же стояла задача реабилитации за бесславный проигрыш «горнякам» в классико на прошлой неделе. Кроме того, незадолго до стартового свистка в Киеве Юрия Можаровского «Шахтер» в Харькове одержал победу над «Александрией». Это означало, что в случае осечки с одесситами «динамовцы», фактически, вешали золотые медали на шею донецким футболистам. И хотя иллюзий по поводу исхода чемпионской гонки уже давно ни у кого нет, вариант «с цифрами не поспоришь» вряд ли входил в планы «Динамо».

У Александра Бабича перед выездом в Киев нарисовался сплошной кадровый дефицит – к дисквалифицированным Коркишко с Андриевским присоединилась еще целая армия травмированных. И это уже принесло свои «плоды» уже на 2-й минуте. Шепелев из глубины сделал блестящую разрезную передачу по центру на ход Ярмоленко, а Андрей хлестко пробил в девятку.

Пропущенный мяч нокаутировал обескровленный «Черноморец», одесситы пытались огрызаться, но осмысленности и конструктивности, в первую очередь, в середине поля не наблюдалось. Реальной угрозой воротам Максима Коваля можно назвать угловой на 16-й минуте, когда Сильвио едва не замкнул головой мяч в ворота киевлян, но кипер «бело-синих» оказался первым на мяче и кулаком выбил мяч из штрафной.

А вот «динамовцы» постоянно комбинировали, и на 22-й минуте Ярмоленко в штрафной накрутил двоих защитников, с острого угла прострелил в центр, но защитник одесситов оказался первым на мяче и вынес за пределы поля. А на 30-й минуте Антунеш был близок к шедевру. Вынеся мяч из собственной штрафной, португалец трижды набил мяч на колене и запустил по высоченной дуге в надежде забросить за шиворот Безруку. Красиво получилось, но неточно.

А на 40-й минуте «Динамо» таки удвоило свое преимущество. Кравченко на правой бровке прострелил в центр на Ярмоленко, тот с угла штрафной навесил во вратарскую на Беседина, а Артем, приняв мяч на грудь, от души расстрелял голкипера «хозяев». А еще через три минуты счет стал для «Черноморца» неприличным. Ярмоленко навесил с углового на правом фланге, а защитники проморгали набежавшего Виду, который, как аллигатор, выпрыгнул и головой отправил мяч в девятку.

Накачка от Александра Бабича в перерыве не прошла даром, и на 53-й минуте одесситы едва не размочили счет, заодно напомнив своим «гостям», что рано расслабляться и включать экономный режим. Получив передачу из глубины, Третьяков оторвался от Антунеша и перебросил сферу через Коваля. Влететь мячу в пустые ворота помешал вовремя подоспевший Вида, отправив круглого на угловой.

После такого холодного душа «динамовцы» едва не забили в четвертый раз. Отобрав мяч в центре поля и обыгравшись с Ярмоленко, Вида вышел один на один с голкипером и на противоходе мог перебросить последнего, но Безрук не дрогнул и принял на себя удар. Еще спустя несколько минут Гармаш забил после передачи из глубины, но, как показал повтор, сделал этого из явного офсайда.

Только где-то минуты после 70-й игроки «Черноморца» смогли успокоиться и начать играть без мандража, который сопровождал их почти полтора тайма. Но попытки позиционно расшатать оборону киевлян по-прежнему успеха не имели. Реальной силой оставались стандарты, один из которых на 72-й минуте едва не завершился голом. Карноза со штрафного на левом фланге мощно зарядил под перекладину, но Коваль перевел сферу на угловой.

А «Динамо» забило в четвертый раз. Сидорчук своей передачей вывел Ярмоленко на свидание с Безруком. Андрей на опыте подставился и заставил кипера сфолить. Сам же взялся исполнять пенальти. Кипер угадал направление мяча, но справиться с силой удара не смог.

Футбольный Бог все же сжалился над одесситами и позволил на 84-й минуте забить гол престижа. Татарков навесил с левого фланга, мяч ударился перед Ковалем в газон, после чего влетел в верхний угол. В течение трех добавленных минут у «Черноморца» был еще один реальный шанс забить, но Машнин почти с линии штрафной пробил рядом со штангой.

Евгений САВЧУК

«Черноморец» – «Динамо» – 1:4 (0:3)

«Черноморец»: Дмитрий Безрук, Александр Азацкий, Ризван Аблитаров, Владислав Кабаев (Александр Машнин, '61), Николай Мусолитин (Артур Карноза, '61), Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Олег Данченко, Алексей Хобленко, Сильвио (Евгений Мурашов, '67), Никита Татарков

«Динамо»: Максим Коваль, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Артем Беседин (Виктор Цыганков, '64), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, '79), Денис Гармаш, Никита Кравченко, Владимир Шепелев (Сергей Рыбалка, '65), Андрей Ярмоленко

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Никита Татарков, 84 - Андрей Ярмоленко, 2, Артем Беседин, 41, Домагой Вида, 43, Андрей Ярмоленко, 80, с пенальти. Никита Татарков, 84 - Андрей Ярмоленко, 2, Артем Беседин, 41, Домагой Вида, 43, Андрей Ярмоленко, 80, с пенальти.

Владислав Кабаев, 7. Евгений Мурашов, 76. - Андрей Ярмоленко, 39. Артем Беседин, 17. Владислав Кабаев, 7. Евгений Мурашов, 76.- Андрей Ярмоленко, 39. Артем Беседин, 17.

Удары (в створ): 5 (3) – 11 (6).

Угловые: 4 – 8.

Офсайды: 0 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.