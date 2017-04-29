Журналіст: «Продати Мессі - це все одно, що продати власну матір»

Трансфер Ліонеля Мессі ніколи не буде першочерговою опцією у «Барселоні». Таку думку висловив журналіст газети «Tageblatt» (Люксембург) Дан Елвінгер.

У травні 5-разовий володар «Золотого м'яча» може підписати з командою новий контракт на 35 мільйонів євро за сезон.

«У моєму маленькому футбольному світі питання «Продавати чи не продавати Мессі», це просто божевілля. Так, це не найкращий сезон Ліонеля, а «Барселона», можливо, не виграє жодного великого трофею. Але лише поверхневий погляд на статистику показує, чого він вартий. 45 голів і 17 передач у 44 матчах сезону у всіх турнірах. Він виступає на високому рівні навіть у слабший сезон.

Але важливіше те, що Мессі — це дитя клубу і символ епохи розквіту «Барселони». Продати Ліонеля — це все одно, що продати власну матір, яка вперше у вашому житті приготувала вечерю без десерту.

З іншого боку, контракт аргентинця закінчується в 2018 році. Такі команди, як «Манчестер Сіті» готові витратити 120-130 мільйонів євро на його трансфер. «Барселоні» доведеться зробити вагому фінансову пропозицію, щоб втримати Мессі. І вони підуть на це. Трансфер аргентинця ніколи не буде першочерговою опцією.

Якщо «Барселона» потребує грошей на Мессі, то клуб може виставити на трансфер Неймара. Або продати в Китай кількох гравців запасу. Тамтешні клуби готові викласти навіть 100 мільйонів євро за Лукаса Діня. Але не варто навіть думати про те, щоб дати піти аргентинському дивохлопцеві.

Інша річ, якщо сам Мессі вважає, що зміна клубу піде на користь його кар'єрі. В цьому випадку «Барселона» має продати Ліонеля цього літа. Все-таки краще отримати 120 мільйонів євро у 2017 році, ніж нічого у 2018», - вважає журналіст.