Сложный шаг к чемпионству: Шахтер минимально выиграл у Александрии

Победами в двух ближайших матчах «Шахтер» де-юре закрывал вопрос со своим досрочным чемпионством, и Паулу Фонсека не собирался дело откладывать в долгий ящик. На матч против «Александрии» у «горняков» вышел сильнейший состав, что, конечно же, не обещало команде Владимира Шарана на харьковском стадионе «Металлист» легкой жизни.

Практически со стартовым свистком арбитра Козыка игра переместилась на половину поля «Александрии». Осадой то, что было вблизи штрафной гостей, нельзя было назвать, но давление на подопечных Шарана было непрерывным. Хладнокровно с ним справившись, александрийцы вскоре разжались так, что едва очень сильно не огорчили лидера Премьер-лиги. Гости организовали затяжную атаку левым флангам, которая завершилась забросом Поляруса в район вратарской, откуда Банада, казалось, головой бил наверняка, но мяч на себя приняла перекладина.

А вскоре для гостей случился неприятный момент. Шендрик в борьбе с Бернардом неудачно приземлился и подвернул голеностоп. Около минуты медики колдовали над защитником «Александрии», но когда Шендрик поднялся, замена была очевидной.

Игра возобновилась с выходом на замену Бондаренко, но гости уже вполне уверенно чувствовали себя на поле. И до такой степени, что у «Шахтера» не было преимущества даже во владении мячом. Однако, выдав активную десятиминутку, подопечные Шарана взяли паузу, отошли всей командой на свою половину, и бесплодные попытки «горняков» как-то раскусить оборону гостей продолжились. Ну, а то, что сопернику нужно держать ухо востро, александрийцы еще раз напомнили перед перерывом. Полярус на 41-й минуте справа ворвался в штрафную, и неожиданно для Пятова с острого угла пробил в ближний угол – мяч угодил в штангу, от неё в голкипера и вылетел в поле. Еще через пару минуту Полярус снова был на острие атаки гостей, но его удар слева в дальний угол проблемой для Пятова не стал. Несмотря на нули на табло, очень любопытным получился первый тайм, и «Александрия» в нем была для «Шахтера» полной загадкой.

Не раз можно было видеть в играх с участием «Шахтера», что после перерыва «горняки» усиливали натиск, и их соперник сдавался на милость победителя. С «Александрией» – ничего подобного. Гостям все же пришлось ближе играть к своим воротам, но что же делать с обороной «Александрии», у горняков так и было интересных решений.

Лишь на 64-й минуте «Шахтеру» удалось создать первый по-настоящему голевой момент. Феррейра после навеса справа с линии вратарской коварно бил головой – Новак успел дотянуться до мяча. С каждой последующей минутой гости еще сильнее прижимались к своей штрафной, но как бы ни было трудно, никакой игры на отбой не было. Оборона своих ворот для «Александрии» стала вопросом номер один, а к противоположным воротам гости выбирались считанное количество раз.

Чем ближе становилось к завершению основного времени, тем горячее становилось у штрафной «Александрии», тем сложнее было сдерживать гостям массированные и разнообразные атаки «Шахтера». Дожали соперника «горняки» на 81-й минуте. Срна от правой бровки сделал ювелирную верховую передачу – получилась она точно на голову Феррейры, который спокойно расстрелял ворота Новака.

У «Александрии» еще оставалось достаточно времени, чтобы ответить результативно. Гости пошли вперед большими силами, и уже «горняки» спокойно разрушали у своей штрафной. На 87-й минуте Грицук так неудачно выполнил штрафной, что Тайсон, перехватив мяч, на реактивной скорости понесся на ворота Новака – чистый выход один, своего рода хоккейный буллит. Но забить, и снять все вопросы бразилец не смог – после его удара низом голкипер «Александрии» накрыл мяч.

Четыре минуты компенсировал Козык, но «Шахтер» уже полностью контролировал игру, а ресурса сил, чтобы спасти игру, у «Александрии» уже не было.

Чтобы оформить «золото» своими силами, «Шахтеру» нужны всего два очка. Впрочем, уже сегодня Украина может получить нового чемпиона – это произойдет, если «Динамо» потеряет очки в матче с «Черноморцем».

Ростислав ОРЕХОВ

«Шахтер» – «Александрия» – 1:0 (0:0)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Факундо Феррейра (Максим Малышев, '89), Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Бернард (Дентиньо, '63), Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (Густаво Бланко-Лещук, '72), Тайсон

«Александрия»: Андрей Новак, Антон Шендрик (Валерий Бондаренко, '11), Павел Мягков, Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Цуриков, Василий Грицук, Владислав Огиря, Евгений Банада, Артем Полярус (Виталий Пономар, '76), Сергей Симинин (Владимир Приемов, '87)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Факундо Феррейра, 81. Факундо Феррейра, 81.

Ярослав Ракицкий, 15. Александр Кучер, 31. Дентиньо, 65. Тайсон, 67. Факундо Феррейра, 87. - Артем Полярус, 33. Андрей Цуриков, 38. Сергей Басов, 47. Сергей Чеботаев, 57. Сергей Симинин, 69. Ярослав Ракицкий, 15. Александр Кучер, 31. Дентиньо, 65. Тайсон, 67. Факундо Феррейра, 87.- Артем Полярус, 33. Андрей Цуриков, 38. Сергей Басов, 47. Сергей Чеботаев, 57. Сергей Симинин, 69.

Удары (в створ): 10 (7) – 5 (1).

Угловые: 5 – 2.

Офсайды: 2 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.