Днепр благодаря голу с пенальти увозит из Луцка победу

Разными путями пришли к своим сегодняшним местам в турнирной таблице соперники по матчу в Луцке, но факт остается фактом – на поле стадиона «Авангард» в 14.00 по Киеву вышли две команды, перспективы которых остаться в Премьер-лиге в следующем сезоне весьма туманны. Несмотря на то, что «Днепр» уже очень давно не знает поражений в чемпионате, а лучане только две недели назад, наконец-то, прервали свою безвыигрышную серию из надцати матчей, о фаворите говорить не имело смысла. Особенно если вспомнить, что в первой части чемпионата «Волынь» и «Днепр» обменялись крупными победами, добыв их на своих полях.

Намека на то, что и сегодня будет результативный матч, в стартовые минуты матча команды Кварцяного и Михайленко не дали. В желании играть футболистам отказать было сложно, но вот исполнение, что у одних, что у других хромало. «Днепряне» в своих атаках постоянно искали выдвинутого далеко вперед Довбика, но тому навязывали борьбу, и зацепиться за мяч было сложно. Атаки же лучан обрывались, как правило, еще на дальних подступах к воротам Лунина.

Все резко изменилось с середины тайма. Настоящим сигналом к интересным атакующим действиям стал удар Довбика из пределов штрафной, с которым с большим трудом справился Недилько. Вскоре несколько застоявшийся голкипер «Днепра» едва не сочинил мяч в свои ворота. Мемешев накрыл попытку Лунина выбить мяч из вратарской, и кожаный снаряд только чудом не оказался в сетке.

Тем не менее, в атаке больше креатива было у гостей. «Днепряне» при угловых навязывали борьбу защитникам, и тем, вместе с Недилько, стило больших усилий, чтобы не дать сопернику нанести разящий удар. В течение двух минут сначала Довбик, а затем Влад получили возможность пробить по воротам из перспективных позиций, но первый, как следует, по мячу не попал, а удар второго нейтрализовал Недилько.

То, что игра идет не по плану Виталия Кварцяного, стало очевидно из его замен – уже в начале второго тайма наставник «Волыни» использовал их две, бросив на поле Чепелюка вместо Задерецкого (это перед самым перерывом), а Романа Никитюка вместо Диденко. Однако сразу после перерыва самым заметным в составе хозяев был Мемешев. На 49-й минуте лучанин слева ворвался в штрафную, но по воротам пришлось бить едва ли не с нулевого угла – его Лунин закрыл полностью.

Что можно занести «Волыни» плюс, так это отсутствие работы у Недилько – настолько четко хозяева пресекали в зародыше любые попытки атак «Днепра». Правда, и самим лучанам впереди похвастаться было нечем. Чего было в изобилии, так это борьбы, которая порой шла за гранью фола. Без грубости, но, тем не менее, это не помешало арбитру Труханову выписать желтую карточку Адамюку за опасную игру в верховой борьбе против Петрова.

Еще раз в центре внимания Адамюк оказался на 79-й минуте. При угловом защитники «Волыни» «потеряли» игрока «Днепра» на углу вратарской, тот без всякого противодействия головой пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Развязка в матче наступила на последней минуте основного времени. Лунёв на скорости врывался в штрафную, и на самом входе его сбил Горопевшек. Труханов был рядом, и решительно указал на «точку». Приговор четко выполнил Чеберко, ударом с 11-ти метров не дав Недилько никаких шансов. Пропущенный мяч стал шоком для хозяев, и в компенсированное время «Днепр» хладнокровно довел игру до победы. Фантастическая серия без поражений команды Дмитрия Михайленко продлилась до 11-ти матчей.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Волынь» – «Днепр» – 0:1 (0:0)

«Волынь»: Виталий Недилько, Миха Горопевшек, Анатолий Диденко (Роман Никитюк, '46), Сергей Логинов, Дмитрий Задерецкий (Александр Чепелюк, '45+2), Юрий Романюк (Андрей Никитюк, '80), Владислав Шаповал, Олег Герасимюк, Юрий Тетеренко, Рэдван Мемешев, Сергей Петров

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Артем Довбик (Денис Баланюк, '73), Игорь Когут (Евгений Чеберко, '59), Юрий Вакулко, Максим Лунёв (Денис Костышин, '94)

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Евгений Чеберко, 90, с пенальти. Евгений Чеберко, 90, с пенальти.

Миха Горопевшек, 11. Рэдван Мемешев, 54. Юрий Тетеренко, 83. Владислав Шаповал, 93. - Владимир Полевой, 32. Игорь Когут, 41. Владимир Адамюк, 67. Миха Горопевшек, 11. Рэдван Мемешев, 54. Юрий Тетеренко, 83. Владислав Шаповал, 93.- Владимир Полевой, 32. Игорь Когут, 41. Владимир Адамюк, 67.

Удары (в створ): 4 (0) – 8 (4).

Угловые: 3 – 10.

Офсайды: 0 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.