В ніч на суботу свої стартові матчі на Чемпіонаті Світу з пляжного футболу 2017 зіграли команди груп С та D. Відкривали другий ігровий день Мундіалю на Багамах переможці європейської кваліфікації поляки та восьма команда світового рейтингу – Японія. З перших хвилин азіати захопили лідерство і не відпускали його до останньої хвилини, перемігши європейців з різницею +5. У поляків як міг старався Богуслав Сагановскі – на рахунку сорокарічного геніального ветерана два голи. Проте у японців був свій герой – Така Гото забив п’ять м’ячів з дев’яти командних!



Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Перший тур

Японія - Польща - 9:4 (2:0, 5:2, 2:2)

В іншому матчі квартету D 13-ти разові чемпіони світу бразильці здобули вольову перемогу на фіналістом ЧС-2015, командою Таїті. Вже на третій хвилині Патрік Тепа вивів таїтян вперед, проте бразильці не засмутилися, грали у свій футбол та здалося, що грали із запасом. У підсумку – 4:1 на користь Бразилії, а у другому турі групи D поляки зіграють з бразильцями, а японці з таїтянами.



Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група D. Перший тур

Бразилія - Таїті - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Група D

№ Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Японія 9:4 1 1 0 0 9-4 3 2 Бразилія 4:1 1 1 0 0 4-1 3 3 Таїті 1:4 1 0 0 1 1-4 0 4 Польща 4:9 1 0 0 1 4-9 0

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У групі С чинні чемпіони світу португальці продемонстрували, що відібрати у них чемпіонський кубок буде вкрай важко. У своєму стартовому матчі команда Маріо Наркізо розгромила дебютантів Мундіалю, панамців з рахунком 7:0. Показовий гол розгубленості футболістів з Панами під номером шість – Нуно Бельшіор забив м’яч прямим ударом з кутового, а захисник та голкіпер тілько проводжали його поглядом.



Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Перший тур

Португалія – Панама - 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

В іншому матчі групи С Парагвай програв команді Об’єднаних Арабських Еміратів 2:3, чим дуже ускладнив собі завдання виходу у чвертьфінал. Адже у другому турі квартету С парагвайці будуть грати проти Португалії, а от збірна ОАЕ зійдеться з дебютантами чемпіонатів світу панамцями.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група С. Перший тур

ОАЕ – Парагвай - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Група С

№ Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Португалія 7:0 1 1 0 0 7-0 3 2 ОАЕ 3:2 1 1 0 0 3-2 3 3 Парагвай 2:3 1 0 0 1 2-3 0 4 Панама 0:7 1 0 0 1 0-7 0

В ніч з суботи на неділю грають:

29.04.2017, 22:30 Італія - Іран (група В)

30.04.2017, 00:00 Швейцарія - Еквадор (група А)

30.04.2017, 01:30 Мексика - Нігерія (група В)

30.04.2017, 03:00 Сенегал - Багамські Острови (група А)

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: FIFA.COM