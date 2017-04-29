В ніч на суботу свої стартові матчі на Чемпіонаті Світу з пляжного футболу 2017 зіграли команди груп С та D. Відкривали другий ігровий день Мундіалю на Багамах переможці європейської кваліфікації поляки та восьма команда світового рейтингу – Японія. З перших хвилин азіати захопили лідерство і не відпускали його до останньої хвилини, перемігши європейців з різницею +5. У поляків як міг старався Богуслав Сагановскі – на рахунку сорокарічного геніального ветерана два голи. Проте у японців був свій герой – Така Гото забив п’ять м’ячів з дев’яти командних!
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Перший тур
Японія - Польща - 9:4 (2:0, 5:2, 2:2)
В іншому матчі квартету D 13-ти разові чемпіони світу бразильці здобули вольову перемогу на фіналістом ЧС-2015, командою Таїті. Вже на третій хвилині Патрік Тепа вивів таїтян вперед, проте бразильці не засмутилися, грали у свій футбол та здалося, що грали із запасом. У підсумку – 4:1 на користь Бразилії, а у другому турі групи D поляки зіграють з бразильцями, а японці з таїтянами.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Перший тур
Бразилія - Таїті - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Група D
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Японія
|9:4
|1
|1
|0
|0
|9-4
|3
|2
|Бразилія
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|3
|Таїті
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|4
|Польща
|4:9
|1
|0
|0
|1
|4-9
|0
***
У групі С чинні чемпіони світу португальці продемонстрували, що відібрати у них чемпіонський кубок буде вкрай важко. У своєму стартовому матчі команда Маріо Наркізо розгромила дебютантів Мундіалю, панамців з рахунком 7:0. Показовий гол розгубленості футболістів з Панами під номером шість – Нуно Бельшіор забив м’яч прямим ударом з кутового, а захисник та голкіпер тілько проводжали його поглядом.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Перший тур
Португалія – Панама - 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
В іншому матчі групи С Парагвай програв команді Об’єднаних Арабських Еміратів 2:3, чим дуже ускладнив собі завдання виходу у чвертьфінал. Адже у другому турі квартету С парагвайці будуть грати проти Португалії, а от збірна ОАЕ зійдеться з дебютантами чемпіонатів світу панамцями.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Перший тур
ОАЕ – Парагвай - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Група С
|№
|Команда
|1
|2
|3
|4
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Португалія
|7:0
|1
|1
|0
|0
|7-0
|3
|2
|ОАЕ
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3
|Парагвай
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4
|Панама
|0:7
|1
|0
|0
|1
|0-7
|0
В ніч з суботи на неділю грають:
29.04.2017, 22:30 Італія - Іран (група В)
30.04.2017, 00:00 Швейцарія - Еквадор (група А)
30.04.2017, 01:30 Мексика - Нігерія (група В)
30.04.2017, 03:00 Сенегал - Багамські Острови (група А)
Лев Галушко, спеціально для Sport.ua
Фото: FIFA.COM
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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