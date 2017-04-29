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ЧС з пляжного футболу 2017: Португалія та Бразилія починають потужно

У другий день Чемпіонату Світу на Багамах португальці та бразильці показали свої чемпіонські амбіції

  • 29.04.2017 06:15
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ЧС з пляжного футболу 2017: Португалія та Бразилія починають потужно

В ніч на суботу свої стартові матчі на Чемпіонаті Світу з пляжного футболу 2017 зіграли команди груп С та D. Відкривали другий ігровий день Мундіалю на Багамах переможці європейської кваліфікації поляки та восьма команда світового рейтингу – Японія. З перших хвилин азіати захопили лідерство і не відпускали його до останньої хвилини, перемігши європейців з різницею +5. У поляків як міг старався Богуслав Сагановскі – на рахунку сорокарічного геніального ветерана два голи. Проте у японців був свій герой – Така Гото забив п’ять м’ячів з дев’яти командних!

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Перший тур
Японія - Польща - 9:4 (2:0, 5:2, 2:2) 

В іншому матчі квартету D 13-ти разові чемпіони світу бразильці здобули вольову перемогу на фіналістом ЧС-2015, командою Таїті. Вже на третій хвилині Патрік Тепа вивів таїтян вперед, проте бразильці не засмутилися, грали у свій футбол та здалося, що грали із запасом. У підсумку – 4:1 на користь Бразилії, а у другому турі групи D поляки зіграють з бразильцями, а японці з таїтянами. 

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група D. Перший тур
Бразилія - Таїті - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Група D

Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Японія     9:4 1 1 0 0 9-4 3
2 Бразилія   4:1   1 1 0 0 4-1 3
3 Таїті   1:4   1 0 0 1 1-4 0
4 Польща 4:9     1 0 0 1 4-9 0

***

У групі С чинні чемпіони світу португальці продемонстрували, що відібрати у них чемпіонський кубок буде вкрай важко. У своєму стартовому матчі команда Маріо Наркізо розгромила дебютантів Мундіалю, панамців з рахунком 7:0. Показовий гол розгубленості футболістів з Панами під номером шість – Нуно Бельшіор забив м’яч прямим ударом з кутового, а захисник та голкіпер тілько проводжали його поглядом.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Перший тур
Португалія – Панама - 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

В іншому матчі групи С Парагвай програв команді Об’єднаних Арабських Еміратів 2:3, чим дуже ускладнив собі завдання виходу у чвертьфінал. Адже у другому турі квартету С парагвайці будуть грати проти Португалії, а от збірна ОАЕ зійдеться з дебютантами чемпіонатів світу панамцями.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група С. Перший тур
ОАЕ – Парагвай - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) 

Група С

Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Португалія     7:0 1 1 0 0 7-0 3
2 ОАЕ   3:2   1 1 0 0 3-2 3
3 Парагвай   2:3   1 0 0 1 2-3 0
4 Панама 0:7     1 0 0 1 0-7 0

В ніч з суботи на неділю грають:

29.04.2017, 22:30    Італія - Іран (група В)
30.04.2017, 00:00    Швейцарія - Еквадор (група А)
30.04.2017, 01:30    Мексика - Нігерія (група В)
30.04.2017, 03:00    Сенегал - Багамські Острови (група А)

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: FIFA.COM

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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