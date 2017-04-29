Ворскла в Полтаве побеждает Сталь

После матча, сыгранного сегодня чуть ранее в Кропивницком, «Ворскла», набравшая в трех последних играх всего одно очко, опустилась на девятое место. А ведь если вспомнить начало второго этапа чемпионата, то команда Василия Сачко вошла в него седьмой. Что говорить, в 2017 году «ворскляне» не радуют своих болельщиков, проиграв пять матчей из восьми, а для того, чтобы как-то выправить эту ситуацию, игр остается все меньше и меньше, тем более в Полтаве. Так что, победа «Ворскле» была нужна не то, чтобы как воздух, но около того. Однако соперник сегодня был у неё самый сложный из нижней шестерки – «Сталь», которая, и это отмечалось уже не раз, с приходом Леонида Кучука впечатляюще преобразилась. Из последнего у «сталеваров» – команда не пропустила ни одного мяча в играх с «Волынью», «Днепром» и «Звездой».

По первым минутам отдать кому-то предпочтение было невозможно. Обе команды стремились быстро работать с мячом, и если хозяева предпочитали короткие и средние передачи, то «сталевары» в атаке при первой же возможности длинными передачами искали Карикари, но они редко доходили до адресата. Игра прочно застряла в середине поля, и даже первый удар воротам в матче, который состоялся аж на 17-й минуте, никак её не оживил.

Куда интереснее стало на поле в последнюю треть тайма. На 29-й минуте хозяева вскрыли оборону «Стали», и когда Пердута слева ворвался в штрафную, Панькив бросился ему в ноги. И хотя голкипер мяч отбил, но при этом и срубил игрока «Ворсклы» – пенальти не вызывал сомнений, и его четко реализовал Шарпар.

Пропустив, «сталевары» выдали всплеск активности, итогом которого стали несколько стандартов, но их исполнитель Пашаев неудачно «грузил» мячи в штрафную. Стоило же подопечным Кучука чересчур увлечься атаками, как наказание последовало незамедлительно. Правда, на 38-й минуте Хлебас, по дуге перебрасывая мяч через Панькива, немного промахнулся по незащищенным воротам. Но еще через минуту тот же Хлебас после рывка правым флангом выдал такую передачу во вратарскую на Ребенка, что не забить было невозможно.

Леонид Кучук на такой ход событий отреагировал заменой Васина на Дебелко, который, едва оказавшись на поле, головой пробил по воротам, но мяч полетел много выше ворот. 2:0 – первые 45 минут игры за «Ворсклой».

Сразу после перерыва полтавчане оказались готовы к тому, что «Сталь» будет пытаться навязать свою игру. «Ворскляне» опять же больше уповали на короткие передачи, так что сопернику приходилось много играть без мяча. Таким образом, команде Сачко удалось убить с десяток минут, после которых игра все же переместилась на половину «Ворсклы». Гости и мячом владели больше, но ничем серьезным полтавчан не озадачивали. В том числе, и после штрафных, которые у Пашаева по-прежнему не шли. На 66-й минуте его на штрафном сменил Ищенко, но с его ударом с 30-ти метров Шуст справился очень уверенно. Вскоре Ищенко уступил свое место на поле Антону Кравченко, чем наставник «Стали» и выбрал весь свой лимит замен.

Однако все усилия Кучука повлиять на игру никак не отражались на поле. «Ворскляне» довольствовались на поле имеющейся ситуацией, когда же на 71-й минуте появился шанс для контрвыпада, едва результативно его не реализовали. Хлебас в районе 11-тиметровой отметки принял фланговую передачу, подработал мяч и пробил – если бы не сейв Панькива, интрига в матче окончательно умерла.

Впрочем, «Сталь» в последние минуты, скорее, по инерции продолжала идти вперед, но веры в то, что в сегодняшнем матче что-то можно изменить, у футболистов не было.

2:0 – «Ворскла» прервала свою черную полосу из трех матчей без побед, и, имея равное количество очков со «Сталью», за счет дополнительных показателей вновь поднялась на седьмое место.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Ворскла» – «Сталь» – 2:0 (2:0)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Александр Чижов, Ардин Даллку, Вадим Сапай, Дмитрий Кравченко (Александр Скляр, '74), Андрей Ткачук, Дмитрий Хлёбас (Артур Загорулько, '82), Вячеслав Шарпар, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Владимир Одарюк (Сергей Мякушко, '77)

«Сталь»: Юрий Панькив, Николай Ищенко (Антон Кравченко, '69), Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Павел Пашаев, Леандро Да Силва, Максим Задерака, Максим Каленчук, Роман Карасюк, Кваме Карикари (Юрий Климчук, '59), Денис Васин (Роман Дебелко, '41)

Арбитр: Иван Бондарь (Киев)

Вячеслав Шарпар, 29, с пенальти, Павел Ребенок, 39. Вячеслав Шарпар, 29, с пенальти, Павел Ребенок, 39.

Андрей Ткачук, 65. - Юрий Панькив, 28. Милош Стаменкович, 67. Максим Каленчук, 89. Андрей Ткачук, 65.- Юрий Панькив, 28. Милош Стаменкович, 67. Максим Каленчук, 89.

Удары (в створ): 5 (3) – 6 (3).

Угловые: 3 – 2.

Офсайды: 1 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.