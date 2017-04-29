Звезда в боевом и результативном матче побеждает Карпаты

Після перемоги в минулому турі над «Волинню» головний тренер «левів» Олег Дулуб в стартовому складі своєї команди зробив три заміни. Замість Зубейка, Чачуа та Кльоца на поле вийшли Нестеров, Вербний та Мірошниченко. Роман Монарьов обмежився лише одною ротацією, замінивши дискваліфікованого Есеолу на Дришлюка.

«Карпати» у нинішньому чемпіонаті вже двічі поступалися кропивничанам, і з перших хвилин нової зустрічі дали зрозуміти, що налаштовані перервати цей програшний серіал. Перший небезпечний удар наніс Худоб’як, але Паст був на місці. Гості продовжували володіти перевагою, і прохід Гладкого правим краєм був грубо зупинений капітаном «Зірки» Перейрою. Арбітр Березка призначив пенальті, який і реалізував Гладкий. Так «Карпати» перервали свою безгольову гостьову серію у Прем’єр-лізі, яка тривала 445 хвилин.

Міг подвоїти рахунок і капітан «Карпат» Худоб’як, який після флангової передачі Гладкого пробивав сходу в рамку воріт, але Паст у кидку рятує ворота «Зірки». Господарі поступово вирівняли гру і виконали два кутових удари. Після другого стандарту м’яч спочатку залишив штрафний майданчик, потім знову там опинився, причому Фатєєв перебував у явному офсайді, про що сигналізували і захисники «Карпат». Проте асистент арбітра Єремєєв був іншої думки і прапорця не підняв, а Білоніг, першим встигнувши на добивання, зрівняв рахунок. Тепер вже перервалася виїзна «суха» серія львівського клубу, яка тривала 313 хвилин. Також завершився і безгольовий серіал «Зірки» у чемпіонаті, який тривав 236 хвилин.

Не встигли «зелено-білі» оговтатися від такого перебігу подій, як м’яч вдруге опинився у воротах Боровика. На думку Березки Дитятьєв підштовхнув у штрафному Білонога і призначив пенальті, який чітко реалізував Загальський. Напруга на полі зросла ще більше, проте до небезпечних моментів справа не доходила. І лише під кінець тайму Драченко наважився на рейд до штрафного і несподівано для Боровика потужно пробив у ближній верхній кут. До речі, у цьому чемпіонаті гравці «Зірки» лише другий раз забивають 3 голи за матч, а раніше це було також у грудневій грі суперників у Львові.

Підчас перерви в складах суперників відбулося по одній заміні, і у гру вступили Ксьонз, який через травму пропустив три матчі, та Кучеренко, який ще довше, з 12 березня, не грав у чемпіонаті. І «Карпати» швидко зменшили відрив у рахунку. Худоб’як виконав кутовий удар, після чого м’яч відскочив за межі штрафного до Гуцуляка, і Олексій ударом зльоту зумів пробити впритул зі штангою воріт Паста. Нагадаємо, що 19-річний Гуцуляк відзначився голом і в попередньому турі.

В’язка гра продовжувалася по всьому полі, і емоцій у таких випадках не бракувало. У підсумку після боротьби за м’яч неподалік лінії Дитятьєв, не вдоволений рішенням асистента арбітра Сухіна, отримав червону картку від Березки. Для Дитятьєва це було перше вилучення у Прем’єр-лізі (у 68-й грі). Для Березки ж це вже 14-е вилучення гравців у чемпіонатах. Згодом господарі поля могли матеріалізувати свою чисельну більшість у гол, але Боровик у кидку рятує ворота, заволодівши м’ячем в ногах Білонога. Більше того, після красивого удару головою Худоб’яка м’яч опинився у сітці воріт «Зірки», проте Єремєєв цього разу зафіксував сумнівний офсайд. В компенсований час «Зірка» могла повторити клубний рекорд, забивши 4 голи за матч, але Сітало з близької відстані не влучив у рамку воріт.

У підсумку «Зірка» підтвердила, що є незручним суперником для «Карпат», збільшивши свою переможну серію над «зелено-білими» до чотирьох ігор. Підопічні Олега Дулуба в Кропивницькому перервали свою безпрограшну серію у Прем’єр-лізі, яка тривала 8 ігор – по 4 нічиї та перемоги. При цьому «Карпати» не перемагають в чемпіонаті на полях суперників вже 12 ігор поспіль: 5 нічиїх та 7 поразок. Цікаво, що рахунок 3:2 від початку нинішнього чемпіонату зафіксований лише восьмий раз, в тому числі вдруге у поєдинках «Зірки» та «Карпат».

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Звезда» – «Карпаты» – 3:2 (3:1)

«Звезда»: Евгений Паст, Наилсон (Александр Кучеренко, '46), Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Артем Ситало, Игорь Загальский (Артем Щедрый, '78), Максим Драченко, Кирилл Дрышлюк (Никита Жуков, '75), Павел Полегенько, Дмитрий Билоног

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко (Максим Грысьо, '87), Иван Лобай, Назар Вербный, Николай Матвиенко, Игорь Худобяк, Артем Филимонов (Павел Ксенз, '46, Амбросий Чачуа, '77), Александр Гладкий, Алексей Гуцуляк

Арбитр: Сергей Березка (Киевская обл.)

Дмитрий Билоног, 27, Игорь Загальский, 30, с пенальти, Максим Драченко, 45 - Александр Гладкий, 15, с пенальти, Алексей Гуцуляк, 50. Дмитрий Билоног, 27, Игорь Загальский, 30, с пенальти, Максим Драченко, 45 - Александр Гладкий, 15, с пенальти, Алексей Гуцуляк, 50.

Кирилл Дрышлюк, 35. Дмитрий Фатеев, 46. Артем Щедрый, 93. - Артем Филимонов, 6. Павел Ксенз, 57. Кирилл Дрышлюк, 35. Дмитрий Фатеев, 46. Артем Щедрый, 93.- Артем Филимонов, 6. Павел Ксенз, 57.

Алексей Дитятьев, 68. Алексей Дитятьев, 68.

Удары (в створ): 10 (3) – 6 (5).

Угловые: 5 – 5.

Офсайды: 0 – 3.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.