Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Главная битва весны: Гончаренко против Карреры

Sport.ua анонсирует ключевые поединки 26-го тура российской Премьер-лиги

  • 29.04.2017 00:03
  • 50 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfc-cska.com
© pfc-cska.com

Остановит ли ЦСКА лидера?

Момент истины наступает для ЦСКА. У команды Виктора Гончаренко остается последняя реальная возможность всерьез вклиниться в борьбу за чемпионство. Для этого необходимо одолеть главного претендента на титул «Спартак». Задача непростая, но и не невыполнима.

Если посмотреть на результаты выездных поединков подопечных Массимо Карреры с командами из ТОП-6, то «красно-белые» обыграли лишь «Терек», уступив «Зениту» с «Ростовом», а также сыграв вничью с «Краснодаром». Эти результаты говорят о том, что «Спартак» на выезде испытывает определенные сложности и если «армейцы» навяжут свою игру московской команде и будут диктовать ей свои условия, у «Спартака» будут большие неприятности.      

К главному матчу весны ЦСКА подходит в отличном настроении. Накануне команда Виктора Гончаренко нанесла крупное поражение «Локомотиву» в дерби. Снова впечатлила игра Витиньо, который за короткое время сумел идеально вписаться в тактическую схему белорусского наставника. Именно бразилец сейчас ключевой форвард «красно-синих» и от него исходит основная угроза в атаке москвичей. Также отметил бы Александра Головина, великолепно выглядевшего в последних матчах.

После победы над «Зенитом» «Спартак» имел право на ошибку, и ее допустила московская команда уже в следующей встрече с «Ростовом». На вторую ошибку команда Массимо Карреры права не имеет, поэтому предстоящий поединок с ЦСКА для лидера сезона рассматривается так же, как очень важный и ключевой. Ведь после «армейцев» у «Спартака» не сложный календарь (можно выделить только выездную игру с «Амкаром»), и пройти концовку сезона без очковых потерь «красно-белым» вполне по силам. А потому команда итальянского специалиста приложит все силы, чтобы как минимум не проиграть на «ВЭБ Арене».

Очень своевременно возвращается в состав «Спартака» лидер и капитан команды Денис Глушаков, отбывший одноматчевую дисквалификацию. А вот участие в матче Зе Луиша, ставшего одним из главных героев поединка первого круга («Спартак» одолел «армейцев» со счетом 3:1, а африканский форвард оформил дубль) по-прежнему под вопросом. Не говоря уже о Луисе Адриано, который точно пропустит грядущую встречу.

Безусловно, московской команде очень не хватает этих двух форвардов, с которыми было бы больше вариативности в атаке, но и с Квинси Промесом на острие атаки «Спартак» способен создавать и забивать.         

ЦСКА – «Спартак»          
30 апреля, 17:00. Москва, «ВЭБ Арена»
Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 -  2.37   Х -  3.26   П2 -  3.11

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич –  Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо, Ионов 

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Ананидзе, Зобнин – Промес

Не сыграют: Еременко (дисквалификация) – Макеев, Адриано (оба травмированы)

В погоне за «Краснодаром»

После пятиматчевой безголевой ничейной серии «Ростов» выиграл в двух поединках кряду, крупно обыграв «Спартак» и минимально – «Уфу». Третий домашний матч подряд команда Ивана Данильянца проведет с «Амкаром». Пермская команда в минувшем туре против «Краснодара» впервые в сезоне уступила дома, также прервав четырехматчевую беспроигрышную серию.

По сути, «Амкар» уже доигрывает сезон, не преследуя никаких задач. Но это не говорит о том, что оставшиеся пять матчей подопечные Гаджи Гаджиева проведут спустя рукава. Напротив, «красно-черные», которым после «Ростова» предстоят два домашних поединка с ЦСКА и «Спартаком», постараются дать бой каждому и завершить сезон в ТОП-10.

В отличие от «Амкара» «Ростов» еще не потерял надежд финишировать в еврокубковой зоне. На данный момент «желто-синие» проигрывают желанному четвертому месту, которое занимает «Краснодар», пять очков.

Глядя на команду Игоря Шалимова, набравшую хорошую форму, отыграть эти пять очков будет очень сложно, но учитывая, что у «Ростова» как календарь на финише сезона как минимум не сложнее, нежели у «Краснодара», произойти может всякое. В любом случае, шансы на еврокубки у ростовской команды еще остаются.           

«Ростов» - «Амкар»  
30 апреля, 19:30. Ростов, «Олимп-2»
Арбитр: Сергей Лапочкин

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.54   Х -  3.71   П2 -  7.75

Ориентировочные составы:

«Ростов»: Медведев – Симич, Гацкан, Навас – Терентьев, Ерохин, Могилевец, Нобоа, Байрамян – Азмун, Полоз

«Амкар»: Хомич – Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев – Голь, Комолов, Баланович – Костюков, Бодул

Не сыграют: Калачев, Гранат, Джанаев (все травмированы) – Огуде (травма)

 Все матчи 26-го тура:    

Автор — Артем Минов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.