Главная битва весны: Гончаренко против Карреры

Остановит ли ЦСКА лидера?

Момент истины наступает для ЦСКА. У команды Виктора Гончаренко остается последняя реальная возможность всерьез вклиниться в борьбу за чемпионство. Для этого необходимо одолеть главного претендента на титул «Спартак». Задача непростая, но и не невыполнима.

Если посмотреть на результаты выездных поединков подопечных Массимо Карреры с командами из ТОП-6, то «красно-белые» обыграли лишь «Терек», уступив «Зениту» с «Ростовом», а также сыграв вничью с «Краснодаром». Эти результаты говорят о том, что «Спартак» на выезде испытывает определенные сложности и если «армейцы» навяжут свою игру московской команде и будут диктовать ей свои условия, у «Спартака» будут большие неприятности.

К главному матчу весны ЦСКА подходит в отличном настроении. Накануне команда Виктора Гончаренко нанесла крупное поражение «Локомотиву» в дерби. Снова впечатлила игра Витиньо, который за короткое время сумел идеально вписаться в тактическую схему белорусского наставника. Именно бразилец сейчас ключевой форвард «красно-синих» и от него исходит основная угроза в атаке москвичей. Также отметил бы Александра Головина, великолепно выглядевшего в последних матчах.

После победы над «Зенитом» «Спартак» имел право на ошибку, и ее допустила московская команда уже в следующей встрече с «Ростовом». На вторую ошибку команда Массимо Карреры права не имеет, поэтому предстоящий поединок с ЦСКА для лидера сезона рассматривается так же, как очень важный и ключевой. Ведь после «армейцев» у «Спартака» не сложный календарь (можно выделить только выездную игру с «Амкаром»), и пройти концовку сезона без очковых потерь «красно-белым» вполне по силам. А потому команда итальянского специалиста приложит все силы, чтобы как минимум не проиграть на «ВЭБ Арене».

Очень своевременно возвращается в состав «Спартака» лидер и капитан команды Денис Глушаков, отбывший одноматчевую дисквалификацию. А вот участие в матче Зе Луиша, ставшего одним из главных героев поединка первого круга («Спартак» одолел «армейцев» со счетом 3:1, а африканский форвард оформил дубль) по-прежнему под вопросом. Не говоря уже о Луисе Адриано, который точно пропустит грядущую встречу.

Безусловно, московской команде очень не хватает этих двух форвардов, с которыми было бы больше вариативности в атаке, но и с Квинси Промесом на острие атаки «Спартак» способен создавать и забивать.

ЦСКА – «Спартак»

30 апреля, 17:00. Москва, «ВЭБ Арена»

Арбитр: Владислав Безбородов

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.37 Х - 3.26 П2 - 3.11

Ориентировочные составы:

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Васин, Игнашевич – Вернблум – Фернандес, Головин, Натхо, Щенников – Витиньо, Ионов

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров – Фернандо, Глушаков – Самедов, Ананидзе, Зобнин – Промес

Не сыграют: Еременко (дисквалификация) – Макеев, Адриано (оба травмированы)

В погоне за «Краснодаром»

После пятиматчевой безголевой ничейной серии «Ростов» выиграл в двух поединках кряду, крупно обыграв «Спартак» и минимально – «Уфу». Третий домашний матч подряд команда Ивана Данильянца проведет с «Амкаром». Пермская команда в минувшем туре против «Краснодара» впервые в сезоне уступила дома, также прервав четырехматчевую беспроигрышную серию.

По сути, «Амкар» уже доигрывает сезон, не преследуя никаких задач. Но это не говорит о том, что оставшиеся пять матчей подопечные Гаджи Гаджиева проведут спустя рукава. Напротив, «красно-черные», которым после «Ростова» предстоят два домашних поединка с ЦСКА и «Спартаком», постараются дать бой каждому и завершить сезон в ТОП-10.

В отличие от «Амкара» «Ростов» еще не потерял надежд финишировать в еврокубковой зоне. На данный момент «желто-синие» проигрывают желанному четвертому месту, которое занимает «Краснодар», пять очков.

Глядя на команду Игоря Шалимова, набравшую хорошую форму, отыграть эти пять очков будет очень сложно, но учитывая, что у «Ростова» как календарь на финише сезона как минимум не сложнее, нежели у «Краснодара», произойти может всякое. В любом случае, шансы на еврокубки у ростовской команды еще остаются.

«Ростов» - «Амкар»

30 апреля, 19:30. Ростов, «Олимп-2»

Арбитр: Сергей Лапочкин

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.54 Х - 3.71 П2 - 7.75

Ориентировочные составы:

«Ростов»: Медведев – Симич, Гацкан, Навас – Терентьев, Ерохин, Могилевец, Нобоа, Байрамян – Азмун, Полоз

«Амкар»: Хомич – Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев – Голь, Комолов, Баланович – Костюков, Бодул

Не сыграют: Калачев, Гранат, Джанаев (все травмированы) – Огуде (травма)

Все матчи 26-го тура: