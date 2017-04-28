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Аталанта и Ювентус играют вничью

Команды сильнейшего не определили

  • 28.04.2017 23:43
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«Аталанта» – «Ювентус» - 2:2
Голы:  1:0 – 45 Конти,  1:1 – 50, автогол Спинаццола,  1:2 – 83 Дани Алвес,  2:2 – 89 Фройлер.

«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Фройлер, Спинаццола (Петанья, 86), Гомес, Кристанте, Куртич (Кессиэ, 66), Конти.
«Ювентус» – Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес (Бардзальи, 87), Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лихтштайнер, 79), Манджукич, Дибала (Лемина, 88), Игуаин.

Предупреждения: Фройлер (49), Куадрадо (75), Конти (80), Дани Алвес (83), Гомес (85)

Источник — Sport.ua

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