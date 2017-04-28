Аталанта и Ювентус играют вничью

«Аталанта» – «Ювентус» - 2:2
Голы: 1:0 – 45 Конти, 1:1 – 50, автогол Спинаццола, 1:2 – 83 Дани Алвес, 2:2 – 89 Фройлер.
«Аталанта» – Бериша, Толои, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Фройлер, Спинаццола (Петанья, 86), Гомес, Кристанте, Куртич (Кессиэ, 66), Конти.
«Ювентус» – Буффон, Бонуччи, Алекс Сандро, Дани Алвес (Бардзальи, 87), Кьеллини, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Лихтштайнер, 79), Манджукич, Дибала (Лемина, 88), Игуаин.
Предупреждения: Фройлер (49), Куадрадо (75), Конти (80), Дани Алвес (83), Гомес (85)
Источник — Sport.ua
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