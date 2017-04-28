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Вильярреал побеждает Спортинг

Бакамбу оформил дубль в матче

  • 28.04.2017 23:40
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«Вильярреал» – «Спортинг» Хихон - 3:1
Голы:  1:0 – 33 Сольдадо,  2:0 – 47 Бакамбу,  3:0 – 59 Бакамбу,  3:1 – 73 Дуглас Перейра.

«Вильярреал» – Фернандес, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Бонера, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Хорхе Мере, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Лопес, Гомес, Хави Торрес, Кармона (Альварес, 67), Микель Весга (Бурги, 46), Дуглас Перейра, Чоп.

Предупреждения: Аморебьета (35), Дос Сантос (64), Бонера (84).

Источник — Sport.ua

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