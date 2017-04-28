Вильярреал побеждает Спортинг

«Вильярреал» – «Спортинг» Хихон - 3:1
Голы: 1:0 – 33 Сольдадо, 2:0 – 47 Бакамбу, 3:0 – 59 Бакамбу, 3:1 – 73 Дуглас Перейра.
«Вильярреал» – Фернандес, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Бонера, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Сориано, Сориано (Тригерос, 88), Сольдадо (Адриан, 76), Бакамбу (Сансоне, 69).
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Хорхе Мере, Бабен, Аморебьета (Родригес, 52), Лопес, Гомес, Хави Торрес, Кармона (Альварес, 67), Микель Весга (Бурги, 46), Дуглас Перейра, Чоп.
Предупреждения: Аморебьета (35), Дос Сантос (64), Бонера (84).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.