Шальке в гостях громит Байер

«Байер» – «Шальке» - 1:4
Голы: 0:1 – 6 Б-ургшталлер, 0:2 – 10 Хеведес, 0:3 – 18 Шопф, 0:4 – 50 Бургшталлер, 1:4 – 69 Кисслинг.
«Байер» – Лено, Топрак (Та, 19), Едвай, Хильберт (Венделл, 46), Хенрихс, Бельараби, Кампль, Арангис, Брандт (Мехмеди, 85), Фолланд, Кисслинг.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац (Аого, 74), Коке, Бадштубер, Горетцка, Шопф, Калиджури, Стамбули, Бургшталлер, Бенталеб (Ритер, 84).
Предупреждения: Хильберт (25), Кампль (49), Бельараби (70).
Источник — Sport.ua
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