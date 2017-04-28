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Шальке в гостях громит Байер

«Байер» крупно уступает «Шальке»

  • 28.04.2017 23:28
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«Байер» – «Шальке» - 1:4
Голы:  0:1 – 6 Б-ургшталлер,  0:2 – 10 Хеведес,  0:3 – 18 Шопф,  0:4 – 50 Бургшталлер,  1:4 – 69 Кисслинг.

«Байер» – Лено, Топрак (Та, 19), Едвай, Хильберт (Венделл, 46), Хенрихс, Бельараби, Кампль, Арангис, Брандт (Мехмеди, 85), Фолланд, Кисслинг.
«Шальке» – Фэрманн, Хеведес, Колашинац (Аого, 74), Коке, Бадштубер, Горетцка, Шопф, Калиджури, Стамбули, Бургшталлер, Бенталеб (Ритер, 84).

Предупреждения: Хильберт (25), Кампль (49), Бельараби (70).

Источник — Sport.ua

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