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Больше, чем дерби, или Венгер впервые финиширует ниже Тоттенхэма

Sport.ua анонсирует главные матчи 35-го тура английской Премьер-лиги

  • 28.04.2017 23:22
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tottenhamhotspur.com. Харри Кейн и Деле Алли
© tottenhamhotspur.com. Харри Кейн и Деле Алли

«Возродят» ли «ириски» до предела интригу в чемпионской гонке?  

«Челси» осталось преодолеть последнее серьезное препятствие в этом сезоне. Команде Антонио Конте предстоит сложный выезд на «Гудисон Парк», где «Эвертон» выступает очень мощно. «Ириски» выиграли в родных стенах в последних восьми матчах (в последний раз ливерпульская команда теряла очи дома еще в декабре прошлого года) и намерены продлить свою победную серию.

Правда, в победе больше нуждается «Челси». В отличие от «Эвертона», который свое седьмое еврокубковое место наверняка сохранит, турнирное положение лондонской команды не такое прочное. «Тоттенхэм», пребывающий в отменной форме, находится всего в четырех очках позади «синих» и это слишком маленькое расстояние, чтобы чувствовать себя спокойно.

Поэтому «Челси», крупно разгромивший «ирисок» в первом круге (правда, с тем поединком никаких параллелей я бы не проводил сейчас, поскольку это было давно, и команда Рональда Кумана тогда играла нестабильно), должен продемонстрировать свой лучший футбол, чтобы побороться за победу.

Дополнительного интереса к поединку подогревает тот факт, что это будет встреча одних из лучших бомбардиров АПЛ – Ромелу Лукаку и Диего Косты. Оба на двоих наколотили 43 мяча. Но если бельгиец забивает регулярно, то испанец лишь в предыдущем матче с «Саутгемптоном» прервал почти что двухмесячную голевую засуху.      

«Эвертон» - «Челси»
30 апреля, 16:05. Ливерпуль, «Гудисон Парк»
Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 -  3.72   Х -  3.60   П2 -  2.04

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис – Баркли, Миральяс, Лукаку

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста  

Не сыграют: Боласи, Коулмэн, Маккарти, Леннон, Фунес Мори (все травмированы)

Северолондонское дерби или последний шанс «Арсенала»

У «Арсенала» наступает ответственейший отрезок сезона. Команде Арсена Венгера в течение недели предстоит два сложных поединка с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», которые станут ключевыми для лондонской команды в борьбе за лигочемпионовское место.

С «Тоттенхэмом», кроме решения турнирных задач, это еще и принципиальная встреча. Под руководством Арсена Венгера «Арсенал» еще никогда не финишировал ниже «шпор». В прошлом сезоне у команды Маурисио Почеттино была реальная возможность завершить сезон выше заклятого соперника, однако лондонцы провалили концовку сезона и буквально подарили «канонирам» второе место, проиграв всего одно очко.

Зато в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» очень уверенно выглядит в весенней части сезона (выиграв во всех семи матчах) и с высокой долей вероятности финиширует выше «Арсенала», которого опережает на целых 14 очков. Более того, команда Маурисио Почеттино – единственный реальный конкурент «Челси» в борьбе за чемпионство. И при определенных раскладах «шпоры» могут даже чемпионами стать, правда, это маловероятно.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» в этом сезоне дома играет очень сильно, еще не проиграв ни в одном из матчей. Лондонская команда потеряла очки лишь в поединках с «Ливерпулем» и «Лестером», успев при этом обыграть «Манчестер Сити» и «Челси».

Так что «Арсеналу», уступившему в четырех из последних пяти выездных матчей, предстоит сделать в какой-то степени подвиг, чтобы взять верх в дерби Северного Лондона. Ведь просто показать свою лучшую игру, этого явно недостаточно, следует понимать, как и за счет чего можно нейтрализовать сильную сторону соперника – атаку, где наиболее опасно трио: Алли, Эриксен и Кейн.

«Тоттенхэм» - «Арсенал»
30 апреля, 18:30. Лондон, «Уайт Харт Лейн»
Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 -  1.83   Х -  4.04   П2 -  4.12

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Роуз – Эриксен, Алли – Кейн

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль – Коклен, Джака – Уолкотт, Езил, Санчес – Уэлбек 

Не сыграют: Ламела, Уинкс, Ворм, Картер-Викерс (все травмированы) – Касорла, Рейн-Аделед (оба травмированы)
 

 

Горячая битва «Ливерпуля» за место в ЛЧ

Одна из главных интриг верхней части таблицы – удержится ли «Ливерпуль» в зоне Лиги чемпионов? На данный момент мерсисайдская команда хоть и пребывает в ТОП-4, но по потерянным очкам ее опережают два Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». А там еще и позади «Арсенал», у которого две игры в запасе.

В любом случае, удержать текущие позиции «Ливерпулю» будет архисложно, учитывая нестабильную игру и результаты команды в последнее время. Такие поражения как недавнее от «Кристал Пэлас» вообще сложно объяснить, а ведь календарь у «красных» на финише сезона явно не сложный, выходи и побеждай. Но «Ливерпуль» был бы не «Ливерпулем», если бы не создавал сам себе проблемы там, где их быть не должно.

Конечно, сказывается отсутствие Садио Мане и Адама Лалланы (последний должен вернуться на поле в предстоящей встрече с «Уотфордом»), а также короткая скамейка запасных, но у команды Юргена Клоппа есть индивидуально сильные игроки и они должны создавать разницу в классе в поединках с середняками и аутсайдерами.

Против «Уотфорда» на «Викаридж Роуд» «Ливерпулю» однозначно не будет легко. «Шершни» сейчас пребывают в неплохой форме, особенно сильно команда Вальтера Маццарри выступает у себя дома, выиграв в последних трех матчах. Хоть у «Уотфорда» уже нет турнирных задач, команда наверняка постарается сохранить место в десятке сильнейших.

«Уотфорд» - «Ливерпуль»  
1 мая, 22:00. Уотфорд, «Викаридж Роуд»
Арбитр: Крэйг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 -  6.32   Х -  4.42   П2 -  1.54

Ориентировочные составы:

«Уотфорд»: Гомес – Янмат, Предль, Бритос, Холебас – Капу, Дукуре, Клеверли – Амрабат, Ньянг, Дини

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Фирмино, Коутиньо, Ориги

Не сыграют: Сарате, Уотсон, Р. Перейра, Кабул (все травмированы) – Хендерсон, Эджария, Мане, Ингз, Старридж (все травмированы)

 Все матчи 35-го тура:  

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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