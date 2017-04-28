Больше, чем дерби, или Венгер впервые финиширует ниже Тоттенхэма

«Возродят» ли «ириски» до предела интригу в чемпионской гонке?

«Челси» осталось преодолеть последнее серьезное препятствие в этом сезоне. Команде Антонио Конте предстоит сложный выезд на «Гудисон Парк», где «Эвертон» выступает очень мощно. «Ириски» выиграли в родных стенах в последних восьми матчах (в последний раз ливерпульская команда теряла очи дома еще в декабре прошлого года) и намерены продлить свою победную серию.

Правда, в победе больше нуждается «Челси». В отличие от «Эвертона», который свое седьмое еврокубковое место наверняка сохранит, турнирное положение лондонской команды не такое прочное. «Тоттенхэм», пребывающий в отменной форме, находится всего в четырех очках позади «синих» и это слишком маленькое расстояние, чтобы чувствовать себя спокойно.

Поэтому «Челси», крупно разгромивший «ирисок» в первом круге (правда, с тем поединком никаких параллелей я бы не проводил сейчас, поскольку это было давно, и команда Рональда Кумана тогда играла нестабильно), должен продемонстрировать свой лучший футбол, чтобы побороться за победу.

Дополнительного интереса к поединку подогревает тот факт, что это будет встреча одних из лучших бомбардиров АПЛ – Ромелу Лукаку и Диего Косты. Оба на двоих наколотили 43 мяча. Но если бельгиец забивает регулярно, то испанец лишь в предыдущем матче с «Саутгемптоном» прервал почти что двухмесячную голевую засуху.

«Эвертон» - «Челси»

30 апреля, 16:05. Ливерпуль, «Гудисон Парк»

Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 3.72 Х - 3.60 П2 - 2.04

Ориентировочные составы:

«Эвертон»: Роблес – Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс – Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис – Баркли, Миральяс, Лукаку

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

Не сыграют: Боласи, Коулмэн, Маккарти, Леннон, Фунес Мори (все травмированы)

Северолондонское дерби или последний шанс «Арсенала»

У «Арсенала» наступает ответственейший отрезок сезона. Команде Арсена Венгера в течение недели предстоит два сложных поединка с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», которые станут ключевыми для лондонской команды в борьбе за лигочемпионовское место.

С «Тоттенхэмом», кроме решения турнирных задач, это еще и принципиальная встреча. Под руководством Арсена Венгера «Арсенал» еще никогда не финишировал ниже «шпор». В прошлом сезоне у команды Маурисио Почеттино была реальная возможность завершить сезон выше заклятого соперника, однако лондонцы провалили концовку сезона и буквально подарили «канонирам» второе место, проиграв всего одно очко.

Зато в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» очень уверенно выглядит в весенней части сезона (выиграв во всех семи матчах) и с высокой долей вероятности финиширует выше «Арсенала», которого опережает на целых 14 очков. Более того, команда Маурисио Почеттино – единственный реальный конкурент «Челси» в борьбе за чемпионство. И при определенных раскладах «шпоры» могут даже чемпионами стать, правда, это маловероятно.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» в этом сезоне дома играет очень сильно, еще не проиграв ни в одном из матчей. Лондонская команда потеряла очки лишь в поединках с «Ливерпулем» и «Лестером», успев при этом обыграть «Манчестер Сити» и «Челси».

Так что «Арсеналу», уступившему в четырех из последних пяти выездных матчей, предстоит сделать в какой-то степени подвиг, чтобы взять верх в дерби Северного Лондона. Ведь просто показать свою лучшую игру, этого явно недостаточно, следует понимать, как и за счет чего можно нейтрализовать сильную сторону соперника – атаку, где наиболее опасно трио: Алли, Эриксен и Кейн.

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

30 апреля, 18:30. Лондон, «Уайт Харт Лейн»

Арбитр: Майкл Оливер

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.83 Х - 4.04 П2 - 4.12

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Роуз – Эриксен, Алли – Кейн

«Арсенал»: Чех – Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль – Коклен, Джака – Уолкотт, Езил, Санчес – Уэлбек

Не сыграют: Ламела, Уинкс, Ворм, Картер-Викерс (все травмированы) – Касорла, Рейн-Аделед (оба травмированы)



Горячая битва «Ливерпуля» за место в ЛЧ

Одна из главных интриг верхней части таблицы – удержится ли «Ливерпуль» в зоне Лиги чемпионов? На данный момент мерсисайдская команда хоть и пребывает в ТОП-4, но по потерянным очкам ее опережают два Манчестера – «Сити» и «Юнайтед». А там еще и позади «Арсенал», у которого две игры в запасе.

В любом случае, удержать текущие позиции «Ливерпулю» будет архисложно, учитывая нестабильную игру и результаты команды в последнее время. Такие поражения как недавнее от «Кристал Пэлас» вообще сложно объяснить, а ведь календарь у «красных» на финише сезона явно не сложный, выходи и побеждай. Но «Ливерпуль» был бы не «Ливерпулем», если бы не создавал сам себе проблемы там, где их быть не должно.

Конечно, сказывается отсутствие Садио Мане и Адама Лалланы (последний должен вернуться на поле в предстоящей встрече с «Уотфордом»), а также короткая скамейка запасных, но у команды Юргена Клоппа есть индивидуально сильные игроки и они должны создавать разницу в классе в поединках с середняками и аутсайдерами.

Против «Уотфорда» на «Викаридж Роуд» «Ливерпулю» однозначно не будет легко. «Шершни» сейчас пребывают в неплохой форме, особенно сильно команда Вальтера Маццарри выступает у себя дома, выиграв в последних трех матчах. Хоть у «Уотфорда» уже нет турнирных задач, команда наверняка постарается сохранить место в десятке сильнейших.

«Уотфорд» - «Ливерпуль»

1 мая, 22:00. Уотфорд, «Викаридж Роуд»

Арбитр: Крэйг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 6.32 Х - 4.42 П2 - 1.54

Ориентировочные составы:

«Уотфорд»: Гомес – Янмат, Предль, Бритос, Холебас – Капу, Дукуре, Клеверли – Амрабат, Ньянг, Дини

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Матип, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Фирмино, Коутиньо, Ориги

Не сыграют: Сарате, Уотсон, Р. Перейра, Кабул (все травмированы) – Хендерсон, Эджария, Мане, Ингз, Старридж (все травмированы)

Все матчи 35-го тура: