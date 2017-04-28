Тепловик минимально обыграл Кремень

«Тепловик» - «Кремінь» - 1:0
Гол: Худобяк, 61
«Тепловик»: Вульчин, Громоляк, Приймак, Прошак, Бочкур, Бойко, Веприк (Дербах, 70), Боришкевич, Януш (Денега, 61), Комар (Гуменюк, 85), Худобяк.
Запасні: Плетеницький, Сем'янчук, Француз.
«Кремінь»: Онопко, Піскун, Москалик, Ентін, Горват, Лісовий, Богданов, Кошадзе (Іванов, 78), Степанчук (Тертишний, 65), Тимченко, Козлов.
Запасні: Лєнчіков, Бобров, Кравчук, Скоцький
Источник — Sport.ua
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