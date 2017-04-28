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Гелиос сыграл вничью с Оболонью

Команды голов не забили

  • 28.04.2017 23:00
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«Геліос» — «Оболонь-Бровар» 0-0

«Оболонь-Бровар»: Федорівский – Пінчук, К. Коваленко, Даценко, Корнєв – Бровченко (Шевченко, 90+6), Єременко, Роневич, Гордійчук (Гурмак 89), Слободян (Шевчук, 67) – Корольчук
Запасні: Піцан, Безуглий, Ковбаса, Улянченко

«Геліос»: Волинець – Глушицький, Лобойко, Чередніченко, В.Кравченко – Скоблов, Луценко, Субочев (Абєлєнцев, 84), Норенков (Кіча, 68), С.Кравченко – Семенець (Івашко, 72)
Запасні: Сидоренко, Комарницький, Гранкін, Коротецький

Попередження: Гордійчук, 13, Корольчук, 32, К. Коваленко, 75 — Лобойко, 20, Глушицький 34, С. Кравченко, 77

Источник — Sport.ua

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