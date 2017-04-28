Ильичевец переиграл Черкасский Днепр

«Черкасский Днепр» - «Ильичевец» - 1:2
Голы: Кисиль, 2 (0:1). Кисиль, 21 (0:2). Тарасенко, 82 (1:2).
«Черкасский Днепр»: Будюк, Балан, Тарасенко, Гончаренко, Синегуб, Цыбульник (Сторчоус, 60), Кошка, Бушман, Крамар (Мединский, 65), Скепский (Ямполь, 80), Качур
Запасные: Панченко, Савченко, Махарадзе, Шопин
«Ильичевец»: Худжамов, Насонов, Яворский, Неплях, Цюпа, Гомис (Новотрясов, 85), Рудыка, Мишнев (Ярошенко, 71), Кисиль, Кожанов, Фомин
Запасные: Гальчук, Тищенко, Мигунов, Жичиков
Предупреждения: Неплях, 29, Кожанов, 45
Источник — Sport.ua
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