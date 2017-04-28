Тамаш КАДАР: «Для нас важна каждая игра»

Защитник «Динамо» Тамаш Кадар, который пришел в команду этой весной, рассказал о своих ожиданиях перед поединком с «Черноморцем».



— Очень хорошо, что мы будем играть выездной поединок в Киеве — не придется никуда ехать. В среду мы играли выездной кубковый матч, поэтому я рад, что мы будем играть дома. По моему опыту выступлений в Украине могу сказать, что «Динамо» имеет один из лучших стадионов, поле на нем гораздо лучше, чем на остальных стадионах. На «Олимпийском» есть все условия, чтобы показать хорошую игру.



— Как проходила подготовка? Достаточно ли у команды было времени, чтобы восстановиться после кубковой встрече с «Николаевом»?

— Те футболисты, которые играли в среду, получили больше отдыха, чем остальные, в четверг и пятницу у ребят было восстановление и тренировки. Даже когда у нас один матч в неделю, во вторник или среду мы часто проводим двустороннюю игру, так что все в порядке.



— Что можете сказать о «Черноморце»? Чем вам запомнились предыдущие игры против этого соперника?

— На самом деле, мы еще не изучали этого соперника, полностью концентрируясь только на кубковом поединке. На матче с одесситами сосредоточились только в четверг. И хотя я немного знаю об этой команде, могу сказать одно: мы должны подходить в лучшей своей форме к любой следующей игре — будь то контрольный поединок или кубковый, или игра чемпионата. Поверьте, для нас важна каждая игра, особенно это касается домашних матчей, на которые приходят наши болельщики — для них хочется хорошо играть и одерживать победы. Мы должны выходить на поле и быть максимально мотивированными.



— Не трудно находить стимул, учитывая, что отставание от «Шахтера» увеличилось?

— С этим нет никаких проблем. Даже если мы не можем догнать «Шахтер» и ощутимо оторвались от третьего места, нужно помнить, что мы готовим себя на будущее, и каждая игра — часть этого будущего.



— Вы уже привыкли к украинскому чемпионату?

— Конечно, все чемпионаты разные, но я уже провел несколько матчей и знаю, на что это похоже, чего ожидать. Единственная сложность — это некоторые поля, они ненадлежащего качества



— Комфортно ли чувствуете себя в новой схеме игры команды с тремя защитниками?

— Да, лично я чувствую себя комфортнее после изменений в системе нашей игры. Мне больше нравится действовать на позиции центрального защитника, когда мы играем в три защитника, чем на левом фланге. Конечно, мы все еще продолжаем учиться всем тонкостям и нюансам игры в три защитника. Это непросто, ведь каждая мелочь имеет значение, но постепенно мы овладеваем всеми деталями, время для этого есть.