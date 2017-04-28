МЮ повторил клубный рекорд

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:0) повторил клубный рекорд по количеству игр без поражений.
Этот поединок стал для «МЮ» 24-м подряд, в котором команда уходила с поля с очками в одном сезоне.
В последний раз «красные дьяволы» проиграли «Челси» в октябре 2016 года.
После этого они одержали 11 побед и 13 раз сыграли вничью,
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.