МЮ повторил клубный рекорд

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:0) повторил клубный рекорд по количеству игр без поражений.

Этот поединок стал для «МЮ» 24-м подряд, в котором команда уходила с поля с очками в одном сезоне.

В последний раз «красные дьяволы» проиграли «Челси» в октябре 2016 года.

После этого они одержали 11 побед и 13 раз сыграли вничью,