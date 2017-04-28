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МЮ повторил клубный рекорд

Манкунианцы не проигрывают уже 24 матча

  • 28.04.2017 22:30
  • 313 просмотров
  • 2 комментария
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«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:0) повторил клубный рекорд по количеству игр без поражений.

Этот поединок стал для «МЮ» 24-м подряд, в котором команда уходила с поля с очками в одном сезоне.

В последний раз «красные дьяволы» проиграли «Челси» в октябре 2016 года.

После этого они одержали 11 побед и 13 раз сыграли вничью,

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 28.04.2017 22:39
    0
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    Кепік
    online
      Кепік, 28.04.2017 22:48
    0
    Что такое Draw?
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