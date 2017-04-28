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Евгений БОРОВИК: «Опытные игроки помогли нам наладить игру в обороне»

Голкипер «Карпат» поделился ожиданиями от матча с «Звездой»

  • 28.04.2017 22:20
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Игрок «Карпат» Евгений Боровик дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Звезды».

- Если мы начали набирать очки, то значит что-то в клубе поменялось. К нам пришли опытные игроки, которые помогли наладить игру в обороне. Плотная борьба еще будет идти точно четыре тура. Подготовка к следующему матчу проходит в штатном режиме. Мы приложим все усилия, чтобы взять очки в игре на выезде.

Источник — ФК Карпаты

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