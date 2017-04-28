Евгений БОРОВИК: «Опытные игроки помогли нам наладить игру в обороне»

Игрок «Карпат» Евгений Боровик дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Звезды».



- Если мы начали набирать очки, то значит что-то в клубе поменялось. К нам пришли опытные игроки, которые помогли наладить игру в обороне. Плотная борьба еще будет идти точно четыре тура. Подготовка к следующему матчу проходит в штатном режиме. Мы приложим все усилия, чтобы взять очки в игре на выезде.