Евгений БОРОВИК: «Опытные игроки помогли нам наладить игру в обороне»

Игрок «Карпат» Евгений Боровик дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Звезды».
- Если мы начали набирать очки, то значит что-то в клубе поменялось. К нам пришли опытные игроки, которые помогли наладить игру в обороне. Плотная борьба еще будет идти точно четыре тура. Подготовка к следующему матчу проходит в штатном режиме. Мы приложим все усилия, чтобы взять очки в игре на выезде.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.