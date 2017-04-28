Энергия сняла скальп с Металлурга, победив со счетом 13:1

Запорожский «Металлург» в рамках 27-го тура Второй лиги уступил каховской «Энергии» с фантастическим счетом 1:13. Совсем неудивительно, что это поражение стало самым крупным в истории профессионального футбола Украины. «Металлург» - «Энергия» - 1:13.

Голы: Керножицкий (90) - Молочко (29, 65), Шастал (39), Бочак (45, 55, 61, 70, 72, 78), Квачев (61), Процишин (69) (85), (88).

Удаление: Петровский (45, второе предупреждение).

Источник — Sport.ua

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