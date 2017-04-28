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Павелко стане єдиним кандидатом на виборах президента ФФУ

Кандидатуру чинного керівника Федерації футболу України висунули всі 45 членів організації

  • 28.04.2017 19:09
  • 197 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Андрій Павелко стане єдиним кандидатом на пост президента Федерації футболу України на позачергових виборах.

Усі 45 членів ФФУ висунули кандидатуру чинного керівника ФФУ на майбутнє голосування.

Крім того, усі члени Федерації підтримали рішення щодо проведення реорганізації ФФУ.

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 28.04.2017 19:14
    +2
    Так они и жили – она ловила рыбу,а он её жарил.
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    уух
    online
      уух, 28.04.2017 19:38
    +1
    Єдиний кандидат... ще ті вибори - як генсека за радяенських часів
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