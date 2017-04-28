Павелко стане єдиним кандидатом на виборах президента ФФУ

Андрій Павелко стане єдиним кандидатом на пост президента Федерації футболу України на позачергових виборах.
Усі 45 членів ФФУ висунули кандидатуру чинного керівника ФФУ на майбутнє голосування.
Крім того, усі члени Федерації підтримали рішення щодо проведення реорганізації ФФУ.
Источник — Федерация футбола Украины
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