Павелко стане єдиним кандидатом на виборах президента ФФУ

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Шахтер продлил контракт с Ракицким 19:42 — LembergWestUkraine Ой, а "как жє англійскій чемпіонат", чи ніхто з піндосів не захотів такого профєсіанала... 19:34 — wasj67 bonv, 28.04.2017 19:18 WADO 1976, 28.04.2017 18:53bonv, 28.04.2017 18:49Вже ніхто нікуди не перех...

УПЛ оголосила формат нового сезону: 12 клубів, плей-оф 19:42 — SamojlovS Наступного сезону ще раз апробуємо (тепер вже допрацьовану) схему з 12 командами і двома етапами.... 19:36 — SamojlovS Якщо наберуть за ці роки (з вибувших з Вишки та інших кандидатів) банк команд-претендентів (більш...