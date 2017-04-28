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Шахтер продлил контракт с Ракицким

Новое соглашение рассчитано на пять лет

  • 28.04.2017 18:06
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

 «Шахтер» подписал контракт с Ярославом Ракицким. Новое соглашение рассчитано на пять лет.

«Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтера», – это моя жизнь. Мое сердце всегда было и есть оранжево-черным. Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в «Шахтере», –  сказал Ракицкий.

Напомним, 27-летний футболист является воспитанником академии «Шахтера». Всего в футболке дончан провел 272 официальных матча, забил 12 голов. В этом сезоне Ракицкий сыграл 27 поединков. Вместе с «Шахтером» Ярослав завоевал 14 трофеев.

Источник — ФК Шахтер

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