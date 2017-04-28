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Из всех команд Первой лиги только Ильичевец отвечает требованиям УПЛ

Комитет по аттестации клубов имеет претензии различного масштаба ко всем остальным командам

  • 28.04.2017 18:01
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Из всех команд Первой лиги только Ильичевец отвечает требованиям УПЛ

Глава комитета по аттестации футбольных клубов Виктор Бессмертный заявил, что среди участников Первой лиги, которые подали документы на аттестацию в Премьер-лигу, только «Ильичевец» подходит по всем требованиям.

«На сегодняшний день «Ильичевец» соответствует критериям УПЛ. «Арсенал», «Верес», «Десна» и другие будут исправлять ситуацию. После 10-го числа будем смотреть, как они поработали над устранением ошибок. По инфраструктуре есть вопросы к «Вересу» и к «Десне». У «Черкасского Днепра» все более-менее нормально», – сказал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Премьер-лиги также имеют проблемы с аттестацией на следующий сезон.

Источник — Футбол 24

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