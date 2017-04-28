ЭЛЬ КАДДУРИ: «Газзаев – худший тренер, которого я видел в своей жизни»

Бывший защитник «Динамо» Бадр Эль Каддури вспомнил о тренерах столичного клуба.

- В «Динамо» вам довелось поработать со многими наставниками. С кем работалось комфортнее всего?

- Очень легко было с Юрием Семиным и Олегом Лужным. Но вы же понимаете, что все нужно сопоставлять с результатами, которых достигла команда. Лучших показателей в «Динамо» мы достигли с Юрием Павловичем. А так, по сути, мне со многими специалистами работалось комфортно.

- При каком из тренеров в «Динамо» была самая отвратительная атмосфера в команде?

- Скажу прямо – при Валерии Газзаеве. Это очень непонятный человек. Он может пошутить с тобой, поулыбаться, а через две минуты отчитать. Было много неприятных историй. Что в футболе, что в жизни с Газаевым было очень трудно находить общий язык. Могу сказать с уверенностью: Газзаев – самый худший тренер, которого я видел в своей жизни! Мне даже не хочется о нем вспоминать. Вы не подумайте, я не конфликтный человек и всегда старался избегать неприятных ситуаций. Но Валерий Георгиевич сам не понимал, чего он хочет.

- Расскажите, какую-нибудь историю, связанную с Газзаевым.

- В плей-офф раунде Лиги чемпионов нам попался «Аякс». Первую игру мы проводили дома. Тогда я вышел на замену вместо Андрея Шевченко и отыграл неплохо. После игры Газзаев меня поблагодарил за самоотдачу. Ответный матч должен был состояться в Амстердаме спустя неделю. Во время обеда на базе в день вылета мне позвонил клубный врач и сообщил, что меня не включили в заявку на матч с «Аяксом». Меня «отцепили» и я должен был ехать домой. Я был шокирован, сходил к Игорю Суркису выяснить причину. Игорь Михайлович сказал, что ко мне у него нет претензий: ни по физике, ни по самоотдаче. К тому же тогда я мог играть на трех позициях. Это было исключительно решение главного тренера. Выйдя из кабинета президента «Динамо», я еще немного побыл на базе, а потом раздался звонок Газзаева: - Бадр, ты где? - Домой собрался ехать. - Почему? - Вы же мне сказали, что я могу ехать домой, потому что не попал в заявку на матч с «Аяксом»! - Нет, давай возвращайся. - Зачем, если я не буду играть? Вы же сами сказали, что я не готов. - Нет, я знаю, что ты готов на 100%... И тут меня понесло, я начал ругаться с Газзаевым, ведь было очень обидно. А после проигрыша «Аяксу» и вылета из Лиги чемпионов на первой же тренировке Газзаев шутил со мной, как будто ничего не произошло. Я был в шоке.