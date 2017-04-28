5 клубов имеют проблемы с аттестацией на следующий сезон УПЛ

Комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ рассмотрел документы клубов УПЛ, которые они предоставили для аттестации на следующий сезон.

Среди проблемных клубов: «Волынь», «Днепр», «Звезда», «Карпаты». Больше всего вопросов у ФФУ к «Днепру», ситуацию которого считают сверхсложной. У «Черноморца» также есть небольшие недостатки.

Проблемным клубам дали 10 дней на их устранение. Остальные команды получили «зеленый свет» от Комитета.

Следующее заседание комитета запланировано на 11 мая.