На Багамських островах стартувала фінальна частина Чемпіонату світу з пляжного футболу FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas 2017, до якої, нажаль, не змогла пробитися найсильніша команда Європи-2016 збірна України.

Відкривав Мундіаль матч команд групи В, в якому збірна Ірану переграла команду Мексики з рахунком 3:2.

Команди довго розкачувалися, як результат - перший період зустрічі пройшов без голів. А у другому таймі команди обмінялися результативними ударами здалеку: на постріл воротаря іранців Хоссейні відповів Бенджамін Моско. На початку третього періоду Рамон Мальдонадо вивів збірну Мексики вперед, і здавалося, що на старті чемпіонату буде сенсація. Проте, Іран все ж таки зумів вирвати перемогу. Акбарі зрівняв рахунок ударом з середньої дистанції, а Мохаммад Ахмадзаде поставив переможну крапку ударом зі штрафного, призначеного після неоднозначного рішення арбітра. Ахмадзаде пробиваючи бісіклетою, потрапив ногою у голову Родрігесу, проте судді зафіксували фол саме у мексиканця.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група В. Перший тур

Іран - Мексика - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

У другому матчі Чемпіонату Світу у групі А збірна Сенегалу розгромила команду Еквадору з рахунком 9:0. Не сказати, що африканці мали величезну перевагу, проте вони викорастали майже усі свої гольові моменти, і не марнували шанси перед воротами Сальтоса.

Початок розгрому було покладено в першому періоді: в перші 12 хвилин Хаміду Баррі зробив дубль, а Мамура Діану забив третій гол. Друга третина матчу завершилася з рахунком 4:0 на користь африканців, а в заключному періоді команда Сенегалу відправила в чужі ворота ще два м'ячі. Баррі в результаті оформив хет-трик, а Ндоє і Діану - по дублю. У еквадорців по ходу матчу було кілька хороших шансів забити свій перший гол на чемпіонаті, проте сенегальські воротарі діяли бездоганно.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група А. Перший тур

Еквадор – Сенегал – 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)

Справжнє свято пляжного футболу подарували вболівальникам команди Італії та Нігерії, які забили на двох 18(!) голів. Африканці впевнено розпочали зустріч і двічі по ходу першого періоду виходили вперед, але стартовий ігровий відрізок завершився внічию 2:2. У другому періоді перевага перейшла до європейців, в першу чергу завдяки трьом влучним ударам Габріеле Горі. На початку заключної третини нігерійці скоротили відставання до мінімуму - 5:6, але потім пропустили п'ять разів за чотири хвилини, причому ще тричі відзначився Горі, в активі якого шість голів за матч. Підсумковий рахунок - 12:6 на користь європейців.

У другому турі групи В італійці зіграють з командою Ірану, а нігерійці зустрінуться з мексиканцями.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група В. Перший тур

Нігерія - Італія - ​​6:12 (2:2, 2:4, 2:6)

В останньому матчі першого ігрового дня збірна Швейцарії мінімально переграла команду господарів з рахунком 3:2. На початку зустрічі Леслі Сент-Флер відкрив рахунок точним ударом зі штрафного, і повні трибуни зашаленіли! Проте Ноель Отт відновив рівновагу в середині першого періоду, а на два голи Гленна Ходла господарі відповіли класним ударом Гевіна Крісті.

У другому турі групи А швейцарці зіграють з командою Еквадору, а Багамські футболісти зустрінуться з сенегальцями.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Груповий етап, Група А. Перший тур

Багамські Острови - Швейцарія - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Додамо, що на всіх матчах стартового туру був присутній президент ФІФА Джанні Інфантіно, який фотографувався с гравцями та гостями Мундіалю-2017, та щиро радів голам у матчах першого кола. У ніч проти субботи свої битви першого туру зіграють команди груп C та D.

Група А

Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Сенегал 9:0 1 1 0 0 9-0 3 2 Швейцарія 3:2 1 1 0 0 3-2 3 3 Багамські Острови 2:3 1 0 0 1 2-3 0 4 Еквадор 0:9 1 0 0 1 0-9 0

Група B

№ Команда 1 2 3 4 І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О 1 Італія 12:6 1 1 0 0 12-6 3 2 Іран 3:2 1 1 0 0 3-2 3 3 Мексика 2:3 1 0 0 1 2-3 0 4 Нігерія 6:12 1 0 0 1 6-12 0

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: FIFA.COM