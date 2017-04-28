Кравец пропустит еще один поединок из-за травмы

Украинский легионер «Гранады» Артем Кравец пропустит матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».
27-летний форвард не успевает восстановиться после травмы, полученной в матче с «Сельтой». Это уже третий матч подряд, который Кравец пропустит из-за повреждения.
Заявка «Гранады» на следующий поединок выглядит следующим образом.
Источник — Sport.ua
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