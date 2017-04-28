Кравец пропустит еще один поединок из-за травмы

Говорили що після двух сезонів 16/17 та 17/18 будуть переходити на формат з 16-ми командами, але ...

Остается надеяться что в ближайшие несколько лет мы вернемся к 16ти командам.

Отсекают 7-8 команды, которые могли бы "выстрелить" за эти 10 туров...

Так ага... Дійсно непогано придумали з 10 й 11 місцями. Шоб булки не розслабляли.