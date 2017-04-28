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Кравец пропустит еще один поединок из-за травмы

Украинский форвард не попал в заявку «Гранады» на матч против «Реал Сосьедада»

  • 28.04.2017 15:47
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granadacf.es. Артем Кравец
© granadacf.es. Артем Кравец

Украинский легионер «Гранады» Артем Кравец пропустит матч чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

27-летний форвард не успевает восстановиться после травмы, полученной в матче с «Сельтой». Это уже третий матч подряд, который Кравец пропустит из-за повреждения.

Заявка  «Гранады» на следующий поединок выглядит следующим образом.

Источник — Sport.ua

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