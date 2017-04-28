АБЛИТАРОВ: «Мне не интересно, как против нас будет играть Динамо»

Защитник «Черноморца» Ризван Аблитаров поделился ожиданиями от предстоящего поединка УПЛ против «Динамо».
«Надеюсь, в рамках подготовки к матчу наши тренеры расскажут нам подробно все нюансы о сопернике. Мы сами высоко подняли собственную планку, и «Черноморцу» уже совершенно иное отношение со стороны противника, нежели было, допустим, в начале весны. Здесь нам самим, в первую очередь, необходимо многое переосмыслить и спокойно подготовиться к матчу с психологической точки зрения.
Что же касается «Динамо», то и без тренерских указаний должно быть понятно, куда мы поедем, и какой матч нас ждет. На встречи с «Динамо» и «Шахтером» как-то дополнительно настраиваться нет необходимости. Лично мне абсолютно не интересно, как будут против нас играть киевляне. Интереснее, как мы сами будем действовать против них. Интересна наша цель», – сказал Аблитаров.
Напомним, «Черноморец» сыграет домашний матч против «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» в воскресенье, 30 апреля.
Источник — Sportarena
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