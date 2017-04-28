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УПЛ оголосила формат нового сезону: 12 клубів, плей-оф

Загальні збори учасників УПЛ ухвалили рішення про формат чемпіонату на наступний сезон

  • 28.04.2017 15:13
  • 284 просмотров
  • 1 комментария
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УПЛ
© УПЛ

На Загальних зборах учасників УПЛ ухвалено рішення про формат і план-календар чемпіонату сезону-2017/18. Напередодні Зборів Дирекція УПЛ розіслала всім клубам опитувальник із пропозиціями щодо згаданих питань. Більшість клубів підтримала план-календар чемпіонату-2017/18 і таку формулу його розіграшу:

– в наступному сезоні в УПЛ збережеться 12 клубів;

– розіграш чемпіонату відбуватиметься у два етапи: на I етапі буде зіграно 22 тури, на II етапі команди поділяться на дві шістки і в кожній буде зіграно по 10 турів;

– команда, яка посіла 12 місце в чемпіонаті УПЛ, напряму вилітає в Першу лігу, команди, які посіли 10 та 11 місця, зіграють у двоматчевому плей-оф із другою й третьою командами Першої ліги.

Невдовзі формат і план-календар чемпіонату УПЛ сезону-2017/18 будуть надіслані Виконавчому комітету ФФУ для подальшого затвердження.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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Комментарии
    rbIKA4
    online
      rbIKA4, 28.04.2017 15:20
    0
    Мне лично нравится такой расклад.
    Битва за прописку в премьер лиге будет интересной, и командам из первой лиги больше шансов на повышение в классе.
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