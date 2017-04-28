УПЛ оголосила формат нового сезону: 12 клубів, плей-оф

На Загальних зборах учасників УПЛ ухвалено рішення про формат і план-календар чемпіонату сезону-2017/18. Напередодні Зборів Дирекція УПЛ розіслала всім клубам опитувальник із пропозиціями щодо згаданих питань. Більшість клубів підтримала план-календар чемпіонату-2017/18 і таку формулу його розіграшу:



– в наступному сезоні в УПЛ збережеться 12 клубів;



– розіграш чемпіонату відбуватиметься у два етапи: на I етапі буде зіграно 22 тури, на II етапі команди поділяться на дві шістки і в кожній буде зіграно по 10 турів;



– команда, яка посіла 12 місце в чемпіонаті УПЛ, напряму вилітає в Першу лігу, команди, які посіли 10 та 11 місця, зіграють у двоматчевому плей-оф із другою й третьою командами Першої ліги.



Невдовзі формат і план-календар чемпіонату УПЛ сезону-2017/18 будуть надіслані Виконавчому комітету ФФУ для подальшого затвердження.