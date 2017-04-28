ЛЕОНЕНКО: «Надеюсь, через два тура поздравлю Ахметова с золотом»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением о предстоящем матче «Шахтера» и «Александрии».

- «Горняки», по сути, уже стали чемпионами. Чего ждать от поединка с «горожанами»?

- Надеюсь, через два тура я поздравлю президента «Шахтера» с золотом. Если, конечно, «Динамо» не потеряет очки во встрече с «Черноморцем». Что касается матча с «Александрией», то по идее она не должна быть простой. Команда Владимира Шарана ведет сейчас борьбу с «Черноморцем» и «Олимпиком» за путевку в Лигу Европы и наверняка захочет занять место повыше, чтобы стартовать в квалификации еврокубка как можно позже. Поэтому и надеюсь увидеть настоящую «рубку» в Харькове. Хотя многое будет зависеть от того, в каком составе подойдет «Александрия» к игре с «Шахтером», сумеют ли восстановиться травмированные. А так у «горожан» неплохая команда, которая без боя не сдается. Одним словом – мужики. Еще бы мастерства добавить… У «горняков» же на протяжении этой весны лишь одна проблема – как улучшить реализацию. Слишком много не забивают дончане в этом году.

- Кого бы хотели увидеть в деле из ближайшего резерва «горняков»?

- Хотелось бы посмотреть на молодых исполнителей, и не только на Александра Зубкова. К примеру, на Андрея Борячука, который забил и потом куда-то пропал. Хотя станут дончане чемпионами, и мы, наверное, будем видеть больше молодежи. Как, кстати, это было в прошлом году в Лиге Европы, когда, решив задачу выхода из группы, в Португалии вышел совсем другой состав. А вообще хочется, чтобы все наши тренеры больше рисковали. Пока же они, к сожалению, явно не дружат с импровизацией.

Матч «Шахтер» - «Александрия» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 30 апреля.