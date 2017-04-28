Руководство Баварии планирует оставить Анчелотти

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил о том, что нынешний наставник мюнхенской команды Карло Анчелотти продолжит тренировать команду и в следующем сезоне.



«Анчелотти - очень хороший и опытный тренер, - сказал Румменигге. - Срок действия его контракта до 2019 года, и он не обсуждается».

Напомним, итальянский специалист возглавил «Баварию» летом 2016 года. Его контракт действует до конца сезона 2018/2019.