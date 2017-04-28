Андрей ПЯТОВ: «Матч с Динамо – это всегда событие»

Смелое решение главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки доверить место на поле в кубковом полуфинале тем исполнителям, которые в последнее время имели мало игровой практики, коснулось и одного из самых стабильных футболистов команды — голкипера Андрея Пятова. В нынешнем сезоне горняки провели уже 41 поединок — и в 38-ми из них участвовал основной вратарь сборной Украины.

— Андрей, давно смотрел матчи Шахтера по телевизору?

— Давненько (улыбается). Хотя в повторе смотрю часто.

— Новость о том, что ты не летишь в Харьков, воспринял нормально?

— Да, это было решение тренера. Не меня ж одного на игру не взяли (улыбается). Кто-то поехал, но не играл, кто-то остался в Киеве. Большой плюс в том, что сыграли ребята, которые нечасто выходят на поле. Тот же Азеведо, например, вышел в основе впервые с 2015 года. Игровая практика очень важна, было заметно, что в конце поединка ему было сложно. Наелся, судороги где-то хватали. Но через матчи легче набирать оптимальные кондиции.

«Пускай Андрей Лунин станет самим собой…»

— Как тебе игра команды против Днепра?

— Наше преимущество не вызывало сомнений, было много моментов, но что-то в Харькове в последнее время хромает реализация. Сама игра дается вроде бы легко, а результат — сложно.

— Команда Дмитрия Михайленко тебе понравилась?

— Да. Недаром днепряне не проигрывают в чемпионате уже 10 матчей. У них действительно очень хорошая молодежь, которая умеет грамотно обороняться и проводить острые контратаки. Не знаю, что ожидает Днепр в будущем, но футболисты этого коллектива могут далеко пойти. И уж точно не пропадут.

— Одним из героев поединка мог стать — или стал — голкипер Андрей Лунин…

— Я давно обратил на него внимание. Да и не только я — многие специалисты. Мы даже в сборной с тренерами говорили об игре Лунина. В 18 лет он демонстрирует хороший уровень, излучает уверенность в своих силах. Для меня самое главное — спокойствие. А вратарь Днепра очень спокоен. Надеюсь, эта восходящая звезда не угаснет.

— Слышал, что его уже с тобой сравнивают…

— Не стоит. Каждый игрок — это личность. Надеюсь, что в будущем Андрей Лунин станет номером один в сборной Украины и будет выступать в Лиге чемпионов…

«В Харькове мы уже побеждали киевлян в кубковом финале»

— Ты сказал, что в Харькове вам тяжело дается результат, но скоро там придется провести две наверняка сложные игры — против Динамо. Рады очередной встрече с киевлянами?

— Конечно. Таких поединков много не бывает. Не в обиду другим командам, но встречи с динамовцами — это всегда событие. Принципиальный соперник. Болельщики, думаю, тоже ждут таких матчей. Кстати, в Харькове в финале Кубка мы Динамо уже побеждали.

— Да, в 2008 году. Тогда еще Владимир Езерский Исмаэля Бангура догонял…

— Было дело (улыбается). Я запомнил, что счет тогда был 2:0, а голы забили Саша Гладкий и Леша Гай.

— Последний поединок с Динамо был для тебя самым легким в карьере?

— Нет, это не так. Не нужно смотреть на статистику ударов. Поверь, когда ты несколько раз падаешь, чтобы отбить мяч, ты почти не устаешь. Больше напрягаешься от постоянных перемещений, от того, что читаешь игру, от психологической нагрузки. В таком матче ты все 90 минут, даже больше, находишься под давлением. Так что это неправильно — оценивать степень загруженности вратаря по числу отбитых ударов. Когда по воротам вообще не бьют — в этом тоже есть заслуга голкипера.

— От частых передач защитников тоже не устаешь?

— Нет, я люблю играть в пас. Главное, чтобы это приносило пользу команде.

— В тренировочных сериях в качестве полевого игрока часто участвуешь?

— В последнее время — нет, а раньше часто бегал.

— Голы забивал?

— Конечно. Бывало, больше, чем нападающие (улыбается). Но то ж тренировка…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК