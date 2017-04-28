Центральным матчем 34-го тура смело можно назвать поединок мадридского «Атлетико» и кастельонского «Вильярреала». Если другим грандовым командам предстояли встречи с андердогами чемпионата, то в этом матче однозначно определить фаворита было бы сложно.
Да, у «Атлетико» за плечами отличная серия – 12 матчей без поражений во всех турнирах, но и «Вильярреал» не зря находится в еврокубковой зоне Примеры. Исход игры был непредсказуем, лишь с некоторым перевесом в пользу «Атлетико».
И действительно, игра началась с доминирования мадридцев на поле. Корреа, Фернандес и Гризманн могли забивать на старте поединка, но кому-то не хватило точности, а в некоторых моментах выручал вратарь «Вильярреала». Но в целом, весь первый тайм прошел под диктовку мадридцев – ничего не изменилось и во второй половине матча. «Атлетико» опасно атаковал ворота Фернандеса, но голкипер «Вильярреала» был непробиваем. Девять сейвов совершил Фернандес в этом матче. Для сравнения – на счету у Облака лишь один сейв. В этом есть своя логика – кастельонцы шесть раз пробивали по воротам соперника, из которых два удара пришлось в створ ворот Облака. Один – превратился в гол. На 82-й минуте, до тех пор, отсиживающийся в обороне, «Вильярреал» провел пару контратак, одна из которых закончилась голом от Сориано.
Мадридцам и дальше не везло, так что, создав уйму опасных моментов, нанеся 23 удара по воротам соперника, «Атлетико» уступает «Вильярреалу» и сравнивается по набранным очкам с «Севильей».
После «эль класико» испанские гранды синхронно разгромили своих соперников в 34-м туре Примеры. «Барселона» в экспериментальном составе расквиталась с памплонской «Осасуной». Без Иньесты, Альбы, Суареса и Умтити, которые остались на скамейке запасных, «Барселона» прекрасно справилась с задачей уверенно победить последнюю команду турнирной таблицы Примеры. Суммарно в ворота «Осасуны» залетело семь мячей, на что памплонцы ответили лишь одним голом престижа.
Стоит отметить гол Хавьера Маскерано, который весь матч активно играл в штрафной соперника. В итоге, партнеры по команде позволили аргентинцу пробить пенальти, назначенный на 66-й минуте матча. Этот гол стал первым (!) для Хавьера за всю карьеру в «Барселоне». А он там играет, на минуточку, 7 лет!
Столь убедительная победа «Барселоны», мотивировала мадридский «Реал» тоже не упасть лицом в грязь – «лос бланкос» разгромили галисийский «Депортиво». Наставник мадридцев провел заметную ротацию перед игрой 34-го тура, не включив в заявку Криштиану Роналду и Тони Крооса. На лаве запасных остались Бензема, Модрич и Навас. Кроме того, уже не по решению Зидана, - игру пропускал дисквалифицированный Рамос и травмированный Бейл.
Состав «Реала» в матче против «Депортиво» смело можно называть дублирующим, что отнюдь не значит – слабым.
Особенно стоит отметить игру Иско, который в этом матче отметился голом и ассистом.
После матча Иско сказал, что возможно, переживает лучший период в своей карьере. Что же, с ним сложно поспорить. Футболист выкладывается на поле на все 100% и это дает заметные результаты. Иско – первый кандидат на выход из статуса игрока запаса и получения место в основе. Если не в «Реале», то в другой грандовой команде Европы.
«Севилья» и «Сельта» подходили к очной встрече в рамках 34-го тура с несколько разными целями. Для подопечных Сампаоли есть только Ла Лига, где севильцы борются с «Атлетико» за третье место чемпионата. В свою очередь, «Сельта» - больше настроена на борьбу в Лиге Европы, где галисийцам предстоит матч против «МЮ» уже на следующей неделе.
Так что тренер «Севильи» предсказуемо выпустил основной состав, а Бериццо… тоже решил обойтись без экспериментов. «Сельта» сыграла более-менее тем же составом, что выйдет в следующий четверг против «МЮ». Что же, наверное, в матче 35-го тура Бериццо даст отдохнуть своим ключевым исполнителям, а в игре мид-уика тренер «Сельты» проверял сильные и слабые стороны своих подопечных. И едва ли он остался на 100% доволен.
Первый тайм во многом прошел под диктовку «Севильи», - забить гол, правда, андалусийцам удалось лишь во второй половине игры. Прекрасные индивидуальные действия Корреа позволили «Севилье» выйти вперед.
Но радость севильцев длилась недолго – через пару минут арбитр назначил пенальти на ворота Рико, с которым без проблем справился Аспас.
Почти сразу же «Сельта» умудрилась остаться в меньшинстве – не самые логичные действия Эрнандеса в центре поля привели к тому, что мидфилдер «Сельты» получил желтую карточку. Которая для него оказалась второй в матче…
«Севилья», конечно же, приложила максимум усилий, чтобы «дожать» соперника, что у андалусийцев прекрасно получилось. На 79-й минуте матча Бен-Йеддер вывел свою команду вперед.
Несмотря на победу «Севильи» - обе команды могут извлечь из этого матча позитивные стороны. Андалусийцы, понятно, могут быть довольны тремя зачетными пунктами; в свою очередь, тренеру «Сельты» стоит разобрать ошибки, которые совершила его команда в матче с достаточно серьезным соперником, чтобы не допустить их повторения в матче Лиги Европы.
Все матчи тура:
Турнирная таблица:
Фото: lfp.es
Автор — Яна Кустол, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.