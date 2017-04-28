Центральным матчем 34-го тура смело можно назвать поединок мадридского «Атлетико» и кастельонского «Вильярреала». Если другим грандовым командам предстояли встречи с андердогами чемпионата, то в этом матче однозначно определить фаворита было бы сложно.

Да, у «Атлетико» за плечами отличная серия – 12 матчей без поражений во всех турнирах, но и «Вильярреал» не зря находится в еврокубковой зоне Примеры. Исход игры был непредсказуем, лишь с некоторым перевесом в пользу «Атлетико».

И действительно, игра началась с доминирования мадридцев на поле. Корреа, Фернандес и Гризманн могли забивать на старте поединка, но кому-то не хватило точности, а в некоторых моментах выручал вратарь «Вильярреала». Но в целом, весь первый тайм прошел под диктовку мадридцев – ничего не изменилось и во второй половине матча. «Атлетико» опасно атаковал ворота Фернандеса, но голкипер «Вильярреала» был непробиваем. Девять сейвов совершил Фернандес в этом матче. Для сравнения – на счету у Облака лишь один сейв. В этом есть своя логика – кастельонцы шесть раз пробивали по воротам соперника, из которых два удара пришлось в створ ворот Облака. Один – превратился в гол. На 82-й минуте, до тех пор, отсиживающийся в обороне, «Вильярреал» провел пару контратак, одна из которых закончилась голом от Сориано.

Мадридцам и дальше не везло, так что, создав уйму опасных моментов, нанеся 23 удара по воротам соперника, «Атлетико» уступает «Вильярреалу» и сравнивается по набранным очкам с «Севильей».

Гол: 0:1 – 82 Сориано.

«Атлетико»: Облак, Савич, Филипе Луис, Хименес, Годин, Гайтан (Феррейра Карраско, 56; Торрес, 72), Коке, Гризманн, Сауль, Корреа (Гамейро, 56), Габи.

«Вильярреал»: Фернандес, Мусаккьо, Коста, Рукавина, Альваро Гонсалес, Сориано, Тригерос (Родри Эрнандес, 85), Кастильехо, Дос Сантос, Сансоне (Бакамбу, 76), Адриан (Сориано, 64).

Предупреждения: Габи (55), Тригерос (58), Рукавина (66), Сольдадо (74), Мусаккьо (88), Коста (89), Годин (90). После «эль класико» испанские гранды синхронно разгромили своих соперников в 34-м туре Примеры. «Барселона» в экспериментальном составе расквиталась с памплонской «Осасуной». Без Иньесты, Альбы, Суареса и Умтити, которые остались на скамейке запасных, «Барселона» прекрасно справилась с задачей уверенно победить последнюю команду турнирной таблицы Примеры. Суммарно в ворота «Осасуны» залетело семь мячей, на что памплонцы ответили лишь одним голом престижа. Стоит отметить гол Хавьера Маскерано, который весь матч активно играл в штрафной соперника. В итоге, партнеры по команде позволили аргентинцу пробить пенальти, назначенный на 66-й минуте матча. Этот гол стал первым (!) для Хавьера за всю карьеру в «Барселоне». А он там играет, на минуточку, 7 лет! «Барселона» – «Осасуна» – 7:1 (ВИДЕО) Голы: Месси, 12, 61, Андре Гомеш, 30, 57, Пако Алькасер, 64, 86, Маскерано, 67, с пенальти «Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Динь, Пике, Ракитич, Денис Суарес, Бускетс, Туран, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Месси (Аленья, 63). «Осасуна»: Сиригу, Мондрагон, Фуэнтес, Буньюэль, Санхурхо, Мерида (Чаушич, 79), Тьенса, Ромеро (Олавиде, 72), Торрес, де ла Куэвас, Леон (Кодро, 73). Сиригу, Мондрагон, Фуэнтес, Буньюэль, Санхурхо, Мерида (Чаушич, 79), Тьенса, Ромеро (Олавиде, 72), Торрес, де ла Куэвас, Леон (Кодро, 73). Столь убедительная победа «Барселоны», мотивировала мадридский «Реал» тоже не упасть лицом в грязь – «лос бланкос» разгромили галисийский «Депортиво». Наставник мадридцев провел заметную ротацию перед игрой 34-го тура, не включив в заявку Криштиану Роналду и Тони Крооса. На лаве запасных остались Бензема, Модрич и Навас. Кроме того, уже не по решению Зидана, - игру пропускал дисквалифицированный Рамос и травмированный Бейл. Состав «Реала» в матче против «Депортиво» смело можно называть дублирующим, что отнюдь не значит – слабым. Особенно стоит отметить игру Иско, который в этом матче отметился голом и ассистом. После матча Иско сказал, что возможно, переживает лучший период в своей карьере. Что же, с ним сложно поспорить. Футболист выкладывается на поле на все 100% и это дает заметные результаты. Иско – первый кандидат на выход из статуса игрока запаса и получения место в основе. Если не в «Реале», то в другой грандовой команде Европы. «Депортиво» - «Реал Мадрид» - 2:6 (ВИДЕО) Голы: Флорин Андоне, 35, Хоселу, 84 - Альваро Мората, 1, Хамес Родригес, 14, Лукас Васкес, 44, Хамес Родригес, 66, Иско, 77, Каземиро, 87 «Депортиво»: Герман Люкс (Пжемислав Титонь, '46), Алехандро Аррибас, Луизинью, Сидней, Гаэль Какута (Фернандо Наварро, '46), Алекс Бергантиньос, Гильерме дос Сантос, Хуанфран Фуэртес, Эмре Чолак, Флорин Андоне, Карлес Хиль (Хоселу, '57) «Реал Мадрид»: Кико Касилья, Рафаэль Варан (Альваро Техеро, '88), Данило Да Сильва, Марсело, Начо Фернандес, Иско (Каземиро, '79), Лукас Васкес, Матео Ковачич, Хамес Родригес, Альваро Мората, Марко Асенсио (Мариано Диас, '79) Предупреждения: Алехандро Аррибас, 67. Хоселу, 92. Эмре Чолак, 93. - Иско, 68. «Севилья» и «Сельта» подходили к очной встрече в рамках 34-го тура с несколько разными целями. Для подопечных Сампаоли есть только Ла Лига, где севильцы борются с «Атлетико» за третье место чемпионата. В свою очередь, «Сельта» - больше настроена на борьбу в Лиге Европы, где галисийцам предстоит матч против «МЮ» уже на следующей неделе. Так что тренер «Севильи» предсказуемо выпустил основной состав, а Бериццо… тоже решил обойтись без экспериментов. «Сельта» сыграла более-менее тем же составом, что выйдет в следующий четверг против «МЮ». Что же, наверное, в матче 35-го тура Бериццо даст отдохнуть своим ключевым исполнителям, а в игре мид-уика тренер «Сельты» проверял сильные и слабые стороны своих подопечных. И едва ли он остался на 100% доволен. Первый тайм во многом прошел под диктовку «Севильи», - забить гол, правда, андалусийцам удалось лишь во второй половине игры. Прекрасные индивидуальные действия Корреа позволили «Севилье» выйти вперед. Но радость севильцев длилась недолго – через пару минут арбитр назначил пенальти на ворота Рико, с которым без проблем справился Аспас. Почти сразу же «Сельта» умудрилась остаться в меньшинстве – не самые логичные действия Эрнандеса в центре поля привели к тому, что мидфилдер «Сельты» получил желтую карточку. Которая для него оказалась второй в матче… «Севилья», конечно же, приложила максимум усилий, чтобы «дожать» соперника, что у андалусийцев прекрасно получилось. На 79-й минуте матча Бен-Йеддер вывел свою команду вперед. Несмотря на победу «Севильи» - обе команды могут извлечь из этого матча позитивные стороны. Андалусийцы, понятно, могут быть довольны тремя зачетными пунктами; в свою очередь, тренеру «Сельты» стоит разобрать ошибки, которые совершила его команда в матче с достаточно серьезным соперником, чтобы не допустить их повторения в матче Лиги Европы. «Севилья» – «Сельта» – 2:1 (ВИДЕО) Голы: 1:0 – 49 Корреа, 1:1 – 53, пенальти Аспас, 2:1 – 79 Бен-Йеддер. «Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Лангле, Гансо (Краневиттер, 87), Нзонзи, Корреа, Иборра, Сарабия (Насри, 64), Йоветич (Бен-Йеддер, 76). «Сельта» – Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс (Бонгонда, 81), Радоя, Эрнандес, Систо (Бовю, 85), Гвидетти (Ронкалья, 65), Аспас. Предупреждения: Эрнандес (16), Сарабия (27), Мальо (38), Кабраль (61). Удаление: Эрнандес (56). Все матчи тура: Турнирная таблица:

Фото: lfp.es