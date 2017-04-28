Агент Эвра: «За 80 млн евро Монако продаст только одну ногу Мбаппе»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы защитника «Марселя» Патриса Эвра, рассказал о перспективах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«80 миллионов евро за Мбаппе? За эти деньги «Монако» продаст одну ногу Килиана. Мбаппе напоминает мне Анри, который показал себя в «Ювентусе», после чего перешел в «Арсенал». А еще у него голевое чутье Трезеге.
Килиан – большой талант, но прежде всего умный парень», – заявил Пасторелло.
Источник — Le 10 Sport
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