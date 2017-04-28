Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Агент Эвра: «За 80 млн евро Монако продаст только одну ногу Мбаппе»

Федерико Пасторелло считает, что французский клуб не продешевит с продажей юного дарования

  • 28.04.2017 14:36
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки
le10sport.com.
© le10sport.com.

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы защитника «Марселя» Патриса Эвра, рассказал о перспективах нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«80 миллионов евро за Мбаппе? За эти деньги «Монако» продаст одну ногу Килиана. Мбаппе напоминает мне Анри, который показал себя в «Ювентусе», после чего перешел в «Арсенал». А еще у него голевое чутье Трезеге.

Килиан – большой талант, но прежде всего умный парень», – заявил Пасторелло.

Источник — Le 10 Sport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.