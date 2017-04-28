Формат нового чемпионата не поддержали только Карпаты

«Карпаты» стали единственным клубом, который не поддержал формат чемпионата УПЛ на следующий сезон. Львовская команда предлагала увеличить количество команд до 16.
Ранее директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что большинство клубов согласилось с будущим форматом соревнований.
Напомним, футбольные чиновники отказалась от идеи добавить плей-офф за место в Лиге Европы. Таким образом, плей-офф будет проводиться только для команд, которые заняли 10 и 11 места в Премьер-лиге. Они сыграют против 3 и 2 команды Первой лиги соответственно.
Источник — Трибуна
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