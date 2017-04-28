КДК ФФУ застосував санкції щодо футболістів Металіста

Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ завершено розгляд справи за заявою Комітету з етики і чесної гри стосовно матеріалів перевірки щодо чотирнадцяти футболістів ФК «Металіст» Харків та застосовано наступні санкції:



Малику Є.В. – заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 2 роки безумовно та довічно умовно;

Ковтку Р.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік;

Малиновському Н.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік та 1 рік умовно;

Скаржинському Д.Є. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки та довічно умовно;

Авер’янову М.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

Бойчуку Б.С. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

Ткаченку Д.І. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

Мєдвєдєву О.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки безумовно та довічно умовно;

Безклубюку М.Г. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

Рамазанову Р.М. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

Ключці Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;

Соломасі Д.Д. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;

Дьякову Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно;

Сизому С.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно.



Для усіх футболістів Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ також встановлено випробувальний строк у 2 роки, протягом якого вони мусять довести особистою поведінкою своє виправлення.