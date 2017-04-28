КДК ФФУ застосував санкції щодо футболістів Металіста

Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ завершено розгляд справи за заявою Комітету з етики і чесної гри стосовно матеріалів перевірки щодо чотирнадцяти футболістів ФК «Металіст» Харків та застосовано наступні санкції:
Малику Є.В. – заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 2 роки безумовно та довічно умовно;
Ковтку Р.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік;
Малиновському Н.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік та 1 рік умовно;
Скаржинському Д.Є. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки та довічно умовно;
Авер’янову М.А. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;
Бойчуку Б.С. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;
Ткаченку Д.І. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;
Мєдвєдєву О.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 3 роки безумовно та довічно умовно;
Безклубюку М.Г. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;
Рамазанову Р.М. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;
Ключці Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 2 роки умовно;
Соломасі Д.Д. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на 1 рік безумовно та 1 рік умовно;
Дьякову Д.В. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно;
Сизому С.О. - заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на шість місяців безумовно та 1 рік умовно.
Для усіх футболістів Контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ також встановлено випробувальний строк у 2 роки, протягом якого вони мусять довести особистою поведінкою своє виправлення.
Источник — Федерация футбола Украины
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