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Сергій СІМІНІН: «Віримо, що можемо відібрати очки у Шахтаря»

Футболіст «Олександрії» поділився очікуваннями від матчу з донецьким клубом

  • 28.04.2017 13:52
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ПФК Александрия. Сергей Симинин
© ПФК Александрия. Сергей Симинин

Крайній оборонець «Олександрії» — про складні періоди, завдання на сезон і перспективи на тур.

— Сергію, на минулих вихідних Ваша команда перервала двомісячну безвиграшну серію. Як можна пояснити настільки довгий проміжок невдач від команди, яка бореться за єврокубки?
— Ну, складно було без перемог… Насправді на всі зустрічі виходили з метою брати очки. Просто у кожного клубу бувають непрості періоди, коли не все виходить. От і ми такий пережили. Ніякої кризи нема і не було.

— За наслідком виграшу над «Олімпіком» «Олександрія» впритул наблизилася до третього місця, до якого всього три очки…
— (Перебиваючи) …І не думаємо про таке! Я вже неодноразово говорив: у нас є конкретна мета — зайняти єврокубкове місце. Ми реально дивимося на речі.

— Навесні за Вашу команду дебютував Володимир Прийомов. Наскільки він адаптувався й коли перерветься його голева «засуха», що триває майже рік?
— Про його кондиції і готовність до ігор розповість він сам і наш тренер. Що я можу коментувати?

— У запитанні більше йшлося про психологічний аспект…
— Так він же не юнак, не 15-літній хлопець — доросла людина, яка багато чого бачила у футболі! Він же не переїхав із іншої країни, він наш, усе тут знає, ми його знаємо — які можуть бути труднощі з адаптацією? До речі, я ж прийшов разом із ним, і теж не потребував часу для адаптації.

— «Олександрія» має репутацію добре організованого, вмілого, однак прагматичного й невидовищного колективу. Наскільки реально, щоби оті 6:0 із «Волинню» (або щось схоже) повторювалися частіше?
— А не проти дворових команд граємо! У нас сильний чемпіонат із сильними клубами, всі вміють грати, оборонятись, атакувати. Хочеться радувати публіку, але тут самого «хочеться» замало. Нашим суперникам теж багато чого хочеться.

— Із наступним опонентом у чемпіонаті — «Шахтарем» — «Олександрія» вже двічі зустрічалась у сезоні, двічі програвши — 1:2. Існує ймовірність, що третя зустріч принесе інший результат?
— Така ймовірність існує завжди. Ми, повторюю, на кожну зустріч їдемо не для того, щоби програти. Точно можу сказати, будемо битися за результат, але пам’ятаємо, наскільки сильний у нас опонент. «Розбираємо» донеччан і віримо, що можемо відібрати у них очки.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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