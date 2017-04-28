29 апреля – ударный день чемпионата Беланова Belanov Football League

Нынешняя неделя была очень богата на спортивные мероприятия в столице. Один чемпионат мира по хоккею чего стоит ! Но на выходных в преддверии майских праздников большой спорт оставит столицу, большинство горожан выедут за город, на пикник, на природу, дачу, посевные работы...

Для тех, кто остается в Киеве, организаторы чемпионата по мини-футболу среди команд корпоративного сегмента Belanov Football League предлагают 29 апреля бескомпромиссный по накалу и количеству спортивных событий день. С 9:00 утра в спорткомплексе «Столица» на Троещине будут проходить матчи 3-го тура чемпионата. 34 команды сыграют 17 матчей параллельно на двух полях.











Игорь Беланов отметил: «Турнир Belanov Football League – это не только спортивное мероприятие, это островок культурно-спортивного досуга киевлян. Мы с радостью ждем всех желающих, не равнодушных к спорту, особенно родителей с детьми. Приучайте молодежь с детства к спорту, дети должны проникнуться спортивным духом и стремлением к победе. Для семейного досуга и комфорта на территории спорт-комплекса организован фуд-корт, футбольные баталии можно смотреть на трибунах. Нам хочется, что бы на ближайшие полгода наш чемпионат занял достойное место в культурно-спортивной жизни города и афише киевлян».

Для иногородних на сайте bfl.igorbelanov.com будут вестись он-лайн трансляции матчей, которые также будут доступны на Youtoube-канале чемпионата.

Турнир по мини-футболу Belanov Football League проходит в Киеве с 8 апреля по 8 октября. Участвуют 36 команд корпоративного сектора в 3-х лигах, формат игр - по правилам мини-футбола. Призовой фонд – 250 тыс. грн.







После проведенных двух туров появились первые лидеры среди команд и бомбардиров:

Premier League – команды Skidka, WindRose, Walzer. Комар Анатолий (Walzer) – 4 гола.





First League – Vents, УкрСибБанк, Imperial Tabacco. Евтушенко Максим (Твереза нація) – 5 голов. – Vents, УкрСибБанк, Imperial Tabacco. Евтушенко Максим (Твереза нація) – 5 голов.





Corporate League – Центральный офис, BigBoard, Никос. Сысоев Дмитрий ( Никос ) – 8 забитых мячей.



Футзальная команда Skidka - лучшая команда 1-го тура Belanov Football League.

ФК САНТА БРЕМОР - лучшая команда 2-го тура Belanov Football League.



Видео матчей предыдущих туров можно посмотреть на - лучшая команда 2-го тура Belanov Football League.Видео матчей предыдущих туров можно посмотреть на Youtoube-канале чемпионата.



Также чемпионат Беланова закончил свое визуальное оформление, забрендировав поля одним из самых больших баннеров если не Троещины, то Киева общей площадью 450 кв. м (90х5).







Также чемпионат Беланова закончил свое визуальное оформление, забрендировав поля одним из самых больших баннеров если не Троещины, то Киева общей площадью 450 кв. м (90х5).

Приглашаем всех желающих 29 апреля посетить праздник футбольного счастья Belanov Football League. Вход для посетителей и болельщиков – бесплатный. Киев, ул. Закревского, 32, СК «Столица».