Шахтер готовится к поединку с Александрией

Лидеры чемпионата завершают подготовку к матчу 27-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

Сегодня утром «горняки» провели тренировку на базе «Святошин», которая была открыта для представителей СМИ. Журналисты получили возможность пообщаться с игроками и понаблюдать за сессией «оранжево-черных».

К поединку с александрийцами дончане подходят без потерь. Все футболисты работают в общей группе. Завтра подопечные Паулу Фонсеки проведут предыгровое занятие, а вечером команда отправится в Харьков.

Матч «Шахтер» – «Александрия» состоится 30 апреля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.