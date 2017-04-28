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Шахтер готовится к поединку с Александрией

Донецкая команда провела открытую тренировку на базе «Святошин»

  • 28.04.2017 13:27
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Лидеры чемпионата завершают подготовку к матчу 27-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

Сегодня утром «горняки» провели тренировку на базе «Святошин», которая была открыта для представителей СМИ. Журналисты получили возможность пообщаться с игроками и понаблюдать за сессией «оранжево-черных».

К поединку с александрийцами дончане подходят без потерь. Все футболисты работают в общей группе. Завтра подопечные Паулу Фонсеки проведут предыгровое занятие, а вечером команда отправится в Харьков.

Матч «Шахтер» – «Александрия» состоится 30 апреля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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