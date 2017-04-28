Сергей КРИВЦОВ: «Переговоры с Шахтером заняли полдня»

Защитник «Шахтера» на открытой тренировке пообщался со СМИ.

– Знаем, что ты подписал новое соглашение с клубом. Как настроение после этого события?

– Отличное. Рад, что у меня есть возможность еще четыре года провести в такой команде, как «Шахтер».

– Как долго шли переговоры о продлении контракта и были ли другие варианты продолжения карьеры?

– Все решилось достаточно быстро. Понадобилось лишь полдня, чтобы урегулировать все вопросы.

– Впереди вас с партнерами ждет матч против «Александрии». Правильно ли мы понимаем, что футболисты будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее оформить чемпионство?

– Даже если мы одержим верх в воскресенье, то математически еще не станем чемпионами. В любом случае, несмотря на состав, который выйдет на поле, каждый будет стараться добиться победы и порадовать болельщиков красивой игрой.

– Паулу Фонсека наверняка уже обращает внимание на какие-то тактические моменты перед поединком. Какие сильные и слабые стороны александрийцев уже отмечены?

– Против «Шахтера» практически все команды демонстрируют оборонительный футбол, стараясь действовать в основном на контратаках. Думаю, этот матч не станет исключением. Впрочем, тренерский штаб наверняка подскажет, как сделать так, чтобы было легче вскрывать оборону соперника.

– Готовитесь к тому, что «Александрия» поставит «автобус» у своих ворот?

– Подопечные Владимира Шарана славятся своей обороной. Фактурные защитники неплохо действуют позиционно, хорошо играют на втором этаже. Но за счет командных действий, быстроты атакующих футболистов будем стараться преодолевать защитные порядки александрийцев.

– Возможно, тренерский штаб «горняков» делал акцент на стандартных положениях?

– Если и будем наигрывать какие-то комбинации, то вы, журналисты, этого не увидите.

– В чем отличие работы с защитниками у Мирчи Луческу и у Паулу Фонсеки?

– Сейчас мы в основном играем в зонах, а при Луческу больше действовали персонально.